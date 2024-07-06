Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi’nin komisyonda kabul edilmesine CHP’den sert tepki

Yayınlanma: 06.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.07.2024 - 04:00



Geçici üç maddeyle birlikte toplamda 42 maddeden oluşan ve eğitimcilerin tepkisini çeken Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) Teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda önceki gün görüşüldü. AKP Ordu Milletvekili ve eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığında toplanan komisyona, eğitim sendikalarının temsilcileri de katıldı. Komisyonu bakanlık adına MEB bürokratları izledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, toplantılara katılmadı. Görüşmeler sırasında CHP’nin “Atatürk ilke ve inkılapları”, “öğretmen hak ve sorumlulukları”nın yer almadığı gerekçesiyle 5. maddenin teklif metninden çıkarılması için verdiği önerge reddedildi. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan tepkisini şu sözlerle belirtti:

"KABUL ETMEDİLER"

“Bu toprakların en büyük değeri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. En büyük değeri de elbette Cumhuriyet’tir. Bizim hafızalarımıza kazınması gereken köy enstitülerimiz vardı. Bu toprakların en büyük değeri Anadolu’nun dört bir yanından çoban ateşleri yakan öğretmen okullarının anlayışıdır.” CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise “Burada ne eksik, Atatürk eksik. Anayasa’nın başlangıç hükümleri, Atatürk ınkılap ve devrimleri eksik, Atatürk milliyetçiliği eksik” dedi. CHP Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve komisyon üyesi Suat Özçağdaş, “İktidar partisi mensuplarını tebrik ediyorum. Hiçbir önergeyi kabul etmediler. Olacak iş değil” dedi. CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel ise “Burada Atatürksüzleştirme çabası var. Bu son derece düşündürücü. Sinsi bir sansür var. Kabul etmemiz mümkün değil” ifadesini kullandı.

EĞİTİMCİLER 'AKADEMİYE' KARŞI

Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi’nde eğitimciler en büyük tepkiyi “siyasi iktidarın kendine yakın öğretmen yetiştirme projesi” olarak gördükleri Milli Eğitim Akademisi’ne gösteriyor. Bakanlık bünyesine bağlı olarak kurulacak akademide öne çıkan içerikler ise şu şekilde:

Milli Eğitim Akademisi’nde aday öğretmenler için 3 veya 4 dönemden oluşan “hazırlık eğitimi” verilecek. Bir dönem en az 10 en fazla 14 haftadan oluşacak.

Hazırlık eğitimine alınacaklar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan sınavlardan alanlara göre bakanlıkça belirlenecek sınav puanı üstünlüğüne göre belirlenecek.

Hazırlık eğitiminin sonunda, teorik derslerin başarı notlarının aritmetik ortalamasının yüzde 40’ı, uygulamalı derslerin başarı notlarının aritmetik ortalamasının yüzde 60’ı toplanarak atamaya esas başarı puanı belirlenecek.

Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayanlar sözleşmeli öğretmen olarak atanacak. n Öğretmenlere akademide 14 bin 190 TL aylık ücret verilecek.

