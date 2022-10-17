Oğuzhan Uğur'dan Hakan Şükür açıklaması: Hatamı kabul ederim
FETÖ firarisi eski AKP milletvekili Hakan Şükür'e YouTube programı için yaptığı daveti geri çeken Oğuzhan Uğur, hatalı olduğunu belirtip "FETÖ’ye sempati kazandırma ihtimalini ve tek bir kişiyi bile kandırması riskini göze almamalıyım" dedi.
FETÖ firarisi eski AKP milletvekili ve eski milli futbolcu Hakan Şükür'ü Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Youtube programına davet eden Oğuzhan Uğur, tepkilerin ardından paylaşımını silmişti.
Uğur, davetinden vazgeçmesine rağmen konunun tartışılması ve kendisine yönelik eleştirilmeye devam etmesi üzerine bir açıklama yaptı.
Uğur, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Hakan Şükür’e yaptığım daveti, samimi eleştirileri tek tek okuyarak tekrar değerlendirdim. Babamla da uzun bir konuşma yaptım. Kendisine konuşma hakkı verip, FETÖ’ye sempati kazandırma ihtimalini ve tek bir kişiyi bile kandırması riskini göze almamalıyım. Acele karar vermişim.
Tabii bunu da parça parça atacakları için “korkak” diyecekler ama ben hatamı kabul ederim. Soru sormak asıl benim hakkım kafasıyla baktım. Tam tartamamışım.???? Bu arada halen beni fetöcülükle suçlayan eski fetö aşıklarıyla yüzleşmeye hazırım. =) onda sıkıntı yok.
Fetöcüler siz de merak etmeyin. Siyaset konusunu kapatınca babamı da konuk alacağım."
Video Haberler
- Uçan arabalar için yapay zeka projesi
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Prompter bozuldu, konuşması durdu
- 'O zaman herkesin yolu açık olsun'
- AKP'nin zengin ettiği patron...
- AKP'li Kabaktepe'den skandal iddia
- CNN Türk 'kömür' getirdi, profesör şaşırdı
- 'Alanı kapatma kararı aldık'
- Kalkavan'ın erkek arkadaşından 'vasiyet' açıklaması
- Starbucks'ta kavga: Masa ve sandalyeler havada uçuştu!
- O binayı kamuoyu iyi tanıyor!
- Muhalefet bu gayrimeşru teklife 'hayır' demeli