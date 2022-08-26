Okan Üniversitesi öğrencileri kampüsünü geri istiyor

26 Ağustos 2022 Cuma, 13:32

İstanbul’daki Okan Üniversitesi’nde bünyesinde konservatuvar ve sivil havacılık bölümlerinin yer aldığı kampüs, öğrencilere haber verilmeden Kadıköy Hasanpaşa’dan Tuzla’ya taşındı. Karar, öğrencilere yalnızca internet sitesi üzerin duyuruldu. Öğrencilere danışılmadan alınan kararda, “Öğrencilerin yoğun isteği üzerine” ibaresinin yer alması tepki çekti.

Okul yönetimi, konservatuvarın taşınmasının gerekçesini ise “yeterince gelir getirmiyor” olarak açıklarken, 25 yıldır kiracısı olunan binayla sözleşmeler feshedildi. 10 Ağustos’ta alınan kararın ardından 2 hafta içerisinde konservatuvarın bulunduğu binanın tamamiyle taşınıp Tuzla’ya taşınmasına karar verildi. Öğrenciler, Tuzla’daki kampüste konservatuvar için elverişli bir ortamın olmadığını söyleyerek tepki gösterdi. Öte yandan dönemin başlamasına kısıtlı zaman kala söz konusu değişiklik nedeniyle kalacak yerlerini ayarlayan öğrenciler, mağdur olduklarını belirtti.

"BİLGİLENDİRME YAPILMADI"

Okan Üniversitesi Öğrencileri Dayanışması’ndan bir öğrenci süreci Cumhuriyet’e anlattı. Öğrenci, "Okulların açılmasına az bir vakit kala böyle bir karar alınması ve gideceğimiz yerin bize uygun olmaması bizi mağdur etti" dedi. Öğrenci, “Bulunduğumuz kampüs, Kadıköy’de çok merkezi bir yerde. Tüm hayatımızı buraya göre ayarlamıştık. Kampüsümüzde haftanın belirli günlerinde sahnemizde oyunlarımızı oynayıp eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Her yıl bu zamanlarda konservatuvar öğrencilerine yetenek sınavları uygulanır. Biz sınavlarımıza hazırlanırken, kapıdaki güvenlik görevlileri kampüsün taşınacağını söyledi. Kampüsümüzün taşınacağı bilgisi bize yalnızca internet sitesi üzerinden verildi. Hiçbir yekili tarafından bize sözlü ya da yazılı bir bildirim yapılmadı. 5 gün sonra sınavımız var ve biz de bu durumu kabul etmediğimiz için Tuzla kampüsüne gidip dilekçe verdik. Dilekçe için okula ulaşmamız bile 2 buçuk saat sürdü. Tuzla kampüsünde bizi yerleştirmek istedikleri sahneyi incelemek istedik. Bize göstermediler ve güvenlikler bizi dışarı çıkarttı. Sonradan gördük ki orası eksi ikinci katta doğalgaz borularının olduğu ve camların olmadığı bir alan. Orada konservatif bir eğitimin verilmesi mümkün değil. Dilekçelerimizi verdik ancak herhangi bir dönüş alamadık. Yapılması planlanan sınavımız da taşınma süreci nedeniyle ertelendi” ifadelerini kullandı.

‘ÖĞRENCİLERE İNDİRİM İMKANI SAĞLANDI’

Öğrencilerin iddialarına yanıt veren Konservatuvar Müdürü Çetinhan Körükçü, “Öğrencilerin mağdur olduğu doğru. Ancak bu mağduriyet yalnızca taşınma sürecinde kendilerine haber verilmediği için oluştu. Bunun dışında o binada bizden başka iki bölüm daha vardı. Onların hepsinin taşınma işlemleri tamamlandı. Kullandığımız binada tek kaldık ve yalnızca 50 öğrenci için o bina çok fazlaydı. Bina bizim ihtiyacımızın iki katı büyüklüğündeydi. Taşınma işlemleri gerçekleştirildikten sonra öğrencilere hem indirimli yurt hem de indirimli servis imkanı sağlandı. Biz eğitim ücretlerimize diğer üniversiteler gibi fahiş zamlar yapmadık. Biz öğrencilerimize gerekli tüm kolaylıkları sağlamaya çalışırken, öğrencilerimizin böyle tepki vermesi hoş olmadı” diye konuştu.