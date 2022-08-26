Boğaziçi Üniversitesi'ndeki tesise içki satışı nedeniyle mühür vuruldu
Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği başkanı Hülya Cesur, içki satışının ruhsatlı şekilde yapılmasına rağmen dernek içinde bulunan tesise mühür vurulduğunu açıkladı.
Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED), dernek içinde bulunan ve alkol satışı yapan tesisin mühürlendiği açıklandı.
Cumhuriyet’e konuşan BÜMED başkanı Hülya Cesur, içki satışının ruhsatlı şekilde yapıldığını belirterek “Okulla arasındaki geçiş, okul tarafından çekilmiş bir çitle engellenmiş durumda. Ancak son iki ayda rektörün aldığı karar üzerine önce alkol satışı yapıldığı için tam altı defa toplam 690 bin 444 lira ceza geldi. Sonra da kapı girişlerine sınırlama getirildi. Son olarak da belediye tarafından restoran mühürlendi. Tesiste bulunan tüm idari, sosyal ve sportif faaliyetler devam etmektedir. Hem rektörlük hem de restoran özelinde hukuki adımlar gerektiği şekilde atılmaktadır. Maddi olarak yıpratılmaya çalışılan derneğimizi en iyi şekilde koruyacağız” diye konuştu.
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