Boğaziçi Üniversitesi'nde 16 akademisyen daha uzaklaştırıldı
Boğaziçi Üniversitesi’nde Naci İnci yönetimi, 16 akademisyenin derslerini iptal ederek ofislerini boşaltmasını istedi.
Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan rektör Naci İnci’nin kararları tartışılmaya devam ediliyor. Keyfi atamalara ve hukuksuzluklara karşı çıkan akademisyenlerin ise tasfiyesi sürüyor. Geçen günlerde mahkeme kararına karşın üniversiteyle ilişiğini kestiği Can Candan’ın 15 yıllık ofisi boşaltılmıştı. Önceki gün de ekonomi bölümü başkanı Ünal Zenginobuz görevinden uzaklaştırıldı. İnci yönetimi bu kez de okulda yıllardır ders veren ve fakülteler tarafından başarılı bulunan 16 akademisyenin derslerini iptal etti.
Cumhuriyet’e konuşan endüsti mühendisliği bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Tınaz Ekim Aşıcı rektörlüğün eğer hocalar ofislerini boşaltmazsa biz boşaltırız tehdidinde buluğunu söyledi.
"KADROLARINI YERLEŞTİRİYORLAR"
Aşçı, şöyle konuştu: “Mesnetsiz bahanelerle hocalara disiplin soruşturmaları açıyorlar. Bir yandan korku salıp susturmaya çalışıyorlar, bir yandan da çok değerli hocalarımızı hem idari görevlerinden hem de fiziksel olarak üniversiteden uzaklaştırıyorlar. Boğaziçi Üniversitesi’ni hızla tahliye ediyorlar ve artık tamamen hâkim oldukları Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato vasıtasıyla kendi kadrolarını yerleştiriyorlar. Bu yapılan her şeyden öte kamu zararıdır.”
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