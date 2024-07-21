Oklar hep 'yandaşa' çıkıyor: THY'den İsmailağa Cemaati'ne bedava bilet ayrıcalığı!

Yayınlanma: 21.07.2024 - 15:35

Güncelleme: 21.07.2024 - 15:36

Türk Hava Yolları'nın (THY) Uluslararası Demokratlar Birliği'ne yaptığı anlaşmaya Almanya'da örgütlü Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) itiraz etmişti.

İşçi ailelerinden yüzlerle euro'luk bilet paraları tahsil edilirken AK Parti'nin yan kolu gibi çalışan UID üyelerine bedava bilet ve ayrıcalıklar sunulması tepki yaratmıştı.

Evrensel muhabiri Bülent Falakaoğlu, THY'nin başka pek çok kuruluşa da bedava bilet, indirim ve ayrıcalıklar sunduğunu tesbit etti.

"'Kimlere yapılmış acaba?’ diye işin peşine düşünce oklar hep ‘yandaşa’ çıkıyor" diye yazan Falakaoğlu, ayrıcalık yapılan kuruluşlar içinde özellikle İsmailağa Cemaati ve yan kuruluşlarına dikkat çekti.

Bülent Falakaoğlu'nun yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Tarikatlara, yakın görülen derneklere, eşe dosta THY’nin partizan yöneticileri tek taraflı menfaat sağlayacak hibeler yapıp durmuş.

Binlerce bedava bilet…

İndirimli yolculuk…

Karşılıksız sınıf yükseltme işlemleri…

Bedava taşınan tonlarca bagaj ve kargo…

Yıllardır devam eden, çok geniş kapsamlı bir ‘kıyak’ mekanizması var ortada.

Örnek…

İsmailağa Cemaatinin derneği olan İsmailağa Derneğine 2021 yılında yapılanlar.

132 adet yurt dışı ekonomi sınıfı…

244 adet yurt içi ekonomi sınıfı…

11 adet hac ve umrede kullanmak üzere ekonomi sınıfı…

Toplam 180.000 dolar tutarında bilet hibe verilmiş.

THY Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı tarafından imzalanan evrakta yer alan bilgilere göre THY geçmişte de derneğe hibe yapmış.

2018 yılında 74.000 dolar…

2019 senesinde 110.000 dolar…

Ve 2020 yılı içerisinde 160.000 dolar.

Başka örnek…

Kültürlerarası Eğitim ve Dostluk Derneğine (KADDER) yapılanlar.

2021 yılında… 1000 adet yurt dışı bileti için yüzde 50 indirim sağlanmış. Uçuş başına 150 kg bagaj ve ücretsiz değişiklik işlem hakkı verilmiş.

YILLAR GEÇTİKÇE ARTTI!

İktidarla iltisaklı olan hemen her kurum adeta sıraya girmiş.

Yönetim kadrolarını AKP’lilerin oluşturduğu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu üyeleri arasında yer aldığı TÜGVA gibi…

Yine Bilal Erdoğan’ın mütevelli heyeti üyeleri arasında yer aldığı Okçular Vakfı gibi…

Ve bunlara THY tarafından çeşitli haklar ve ayrıcalıklar tanınmış.

2021 yılı ve öncesindeki yıllarda THY tarafından sağlanan ayrıcalıkların ayrıntılarına ulaşılabilirken sonraki yıllara ait protokollere erişim engeli getirildiği için ulaşılamıyor.

Bir kamu kurumu olan THY bilgileri paylaşmadığı gibi bilgilere erişilmesini de istemiyor.

Kurum çalışanlarından alınan bilgiye göre…

Erişim engeli getirilen 2022 ve 2023 yıllarında sağlanan ayrıcalıklarda, dolar bazında yüzde 20-30 oranında artış olmuş.

İndirimli ve bedava bilet protokolü yapılan tarikat ve cemaat sayısı da artmış.

‘Şıh uçmaz müridi uçurur.’ THY de Şıh’ını uçuran müritleri uçurmuş."