İran’da 'THY krizi' iddiası: Ofis kapatıldı mı?

Yayınlanma: 10.07.2024 - 15:25

Güncelleme: 10.07.2024 - 15:33

AP'nin haberinde yer alan iddiaya göre, İran'da ahlak polisi, kadın çalışanlarının başörtüsü takmayı reddetmesi üzerine Tahran'daki Türk Hava Yolları ofisini kapattı. Ahlak polisi, İran'da dini ve toplumsal kurallara uyulup uyulmadığını denetleyen özel bir polis birimidir. Özellikle kadınların başörtüsü takma zorunluluğunu denetler ve kurallara uymayanları uyarır veya cezalandırır. Yarı resmi Tasnim haber ajansı, pazartesi günü polisin, şirketin çalışanlarının başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle ofise ilk uyarıyı vermek üzere gittiğini bildirdi.

Ancak, İran vatandaşı olan çalışanlar polise zorluk çıkardı ve bu durum ofisin kapatılmasına yol açtı. Tasnim'in haberine göre, polisin çalışanların davranışları nedeniyle ofisi mühürlediği belirtildi.

Türk Hava Yolları ofisinin çarşamba günü yeniden açılmasına izin verileceği bildirildi ancak polis bunu doğrulamadı. Raporda, polisin başörtüsü kurallarına uymayan işletmeleri kapatmayacağı, ilk uyarıları vereceği vurgulandı. Türk Hava Yolları'ndan olayla ilgili bir yorum yapılmadı.

BAŞÖRTÜSÜ YASASINA DİRENİŞ

Başörtüsü yasasına karşı açık bir direniş, Eylül 2022'de 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ülkenin ahlak polisi tarafından tutuklanmasının ardından ölmesiyle İran genelinde kitlesel protestolara yol açmıştı. Bu gösteriler büyük ölçüde sakinleşmiş olsa da, bazı İranlı kadınların sokakta başörtüsüz kalma tercihi ülke teokrasisine meydan okuyor.

İran yetkilileri son yıllarda kadın çalışanlarının başörtüsü takmasına izin vermeyen yüzlerce işletmeyi — mağazalar, restoranlar, eczaneler ve ofisler — kapattı. Bu uygulama, Haziran ayında Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümünden sonra yapılan İran cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yoğunlaştırıldı.

AYNI GÜN GERÇEKLEŞTİ

Türk Hava Yolları'nın Tahran ofisindeki olay, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı geçen haftaki seçim zaferinden dolayı tebrik ettiği gün gerçekleşti.

Pezeşkiyan, sertlik yanlısı Said Celili'yi mağlup ederek Batı ile ilişkileri geliştirme ve ülkenin zorunlu başörtüsü yasasının uygulanmasını gevşetme sözü vermişti.

Resmi IRNA haber ajansı, Tahran Savcısı Ali Salehi'nin, Türk Hava Yolları ofisinin mühürlenmesine ilişkin herhangi bir yasal işlem veya karar alınmadığını söylediğini aktardı.

TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ

İran ve Türkiye, iyi ilişkiler sürdürmüş olup 2023 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi 5,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye ayrıca İranlılar için popüler bir turistik destinasyon olup, geçen yıl yaklaşık 2,5 milyon İran vatandaşı Türkiye'yi ziyaret etti.

Türk Hava Yolları, İranlılar arasında Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'ya diğer Arap ülkelerinden yapılan uzun mesafeli uçuşlara kıyasla daha kısa seyahat süresi nedeniyle tercih edilen bir havayolu şirketi olarak biliniyor.