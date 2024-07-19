Biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksama sonrası THY'den flaş açıklama

Türk Hava Yolları (THY), bilgi sistemlerindeki arıza nedeniyle biletleme ve rezervasyon sistemlerinde meydana gelen sorunun giderilmesi için çalışma yapıldığını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.07.2024 - 10:22
Biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksama sonrası THY'den flaş açıklama
Abone Ol google-news

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığını belirtti.

Üstün, "Dünyada havacılık da dahil farklı sektörden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı bir problem yaşandığı tespit edilmiştir. Kısmi olarak etkilenen operasyonlarımızdaki bu sorunun giderilmesi için gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz" ifadelerini kullandı.


THY haberleri

İlgili Haberler

En iyi havayolu şirketleri açıklandı: THY kaçıncı sırada?

En iyi havayolu şirketleri açıklandı: THY kaçıncı sırada?
THY'nin yatırım şirketi kurmasına tepki! 'Rant şirketine dönüşen THY başına buyruk hareket edemez'

THY'nin yatırım şirketi kurmasına tepki! 'Rant şirketine dönüşen THY başına buyruk hareket edemez'
THY'den özel yolcu salonlarına yeni zam!

THY'den özel yolcu salonlarına yeni zam!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler