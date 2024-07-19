Biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksama sonrası THY'den flaş açıklama
Türk Hava Yolları (THY), bilgi sistemlerindeki arıza nedeniyle biletleme ve rezervasyon sistemlerinde meydana gelen sorunun giderilmesi için çalışma yapıldığını bildirdi.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığını belirtti.
Üstün, "Dünyada havacılık da dahil farklı sektörden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı bir problem yaşandığı tespit edilmiştir. Kısmi olarak etkilenen operasyonlarımızdaki bu sorunun giderilmesi için gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz" ifadelerini kullandı.
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