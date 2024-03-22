Oktay Vural: İYİ Parti, Türkiye'nin umududur

Yayınlanma: 22.03.2024 - 14:34

Güncelleme: 22.03.2024 - 14:34

Oktay Vural, İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yaptı. 31 Mart'taki seçimlerde yerel yöneticilerin seçileceğine dikkati çeken Vural, İzmir'de partilerinin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale'ye destek istedi.

İzmir'in hak ettiği hizmeti alamadığını belirten Vural, "İzmirli daha fazla vergi veriyor ama merkezden 43'te 1 yatırım alıyor. Aynı şekilde İzmirli daha fazla oy veriyor ama yerelde hizmet alamıyor. İki kutuplu yapı içinde İzmir kaybediyor. İzmirlinin kazanmasını istiyoruz. İzmir'de bu oylarla kendi yaşam kalitesini, daha iyi noktaya getirebilecek kadroları ve projeleri olan adaylar seçilmeli. Adayımız Ümit Özlale, İzmirlinin hayatına dokunacak projelerle geliyor. İzmir'in makus talihini ortadan kaldıracak projelerle, kenti refahla buluşturacak projelerle geliyor. Liyakat ve basiretiyle, nitelikli bir kadrosuyla hizmet heyecanıyla geliyor" dedi.

'İYİ PARTİ OLARAK HÜR VE MÜSTAKİLİZ'

İYİ Parti'nin Türkiye'de güçlü bir alternatif olduğunu dile getiren Vural, şöyle konuştu:

"Demokraside kural yapamayan gider, yapabilecek gelir. İzmir'de Ümit Özlale İzmir'in temiz kalpli insanlarının daha huzurlu yaşaması için projeleriyle hizmete talip. Adayımız, onların yüreğine girecek bir aday. Cumhuriyetimizi ve bu değerleri içselleştirmiş İzmirlinin daha güzel yaşamasını sağlayacak projelerle geliyor. İYİ Parti olarak hür ve müstakiliz. Partimiz hiçbir yerde, yancı olmadan öncelikle Türkiye'yi düşünerek, güçlü bir alternatif olarak Türkiye'nin her yerinde vatandaşların huzuruna çıkmıştır. İzmirlinin bu hizmete layık olduğunu düşünüyoruz.

Kentsel dönüşümde İzmirlinin daha iyisine layık olduğunu düşünüyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk demiştir ki, 'Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.' İYİ Parti, bu karakterin işaretiyle özgür ve bağımsız milli siyasetle hem Cumhuriyet hem Atatürk'e hem de bu yöreye hizmet heyecanıyla huzurlarınızda. İzmir'deki vatandaşların marjinallere teslim olmadan, onlara taviz vermeden, danışıklı ilişkilerin, Atatürk'e, milli kimliğe sahip İYİ Parti'ye ve Prof. Dr. Ümit Özlale'ye destek vereceğine inanıyorum. İYİ Parti, Türkiye'nin umududur."