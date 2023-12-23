Sular durulmuyor... İbrahim Özkan ile Oktay Vural arasında 'Muharrem Erkek' tartışması!

Yayınlanma: 23.12.2023 - 14:22

Güncelleme: 23.12.2023 - 14:25

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, CHP'nin Muharrem Erkek'i Çanakkale Belediye Başkan adayı olarak açıklamasının ardından, partiden geçen günlerde istifa eden İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ı hedef aldı.

İbrahim Özkan'a yönelik 'arka kapı diplomatı' ifadesini kullanan Oktay Vural, Muharrem Erkek'in adaylığı açıklanmadan 5 gün önce Özkan'ın İYİ Partili Çanakkale Belediye Meclis üyesine istifa etmesi için makam teklif götürdüğünü ve Erkek'in kesin aday olacağını söylediğini iddia etti.

"ADAYI NEREDEN ÖĞRENMİŞ, ÖN KAPIDAN MI?"

Vural, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İlginç... CHP Parti Meclisi 21 Aralık'ta Sayın Muharrem Erkek'i Çanakkale Belediye Başkan Adayı olarak belirlemiş.

İlginç olan ise İYİ Partiden azledilmiş kendinden menkul 'arka kapı diplomatı' aday tesbitinden 5 gün önce Çanakkale Belediye Meclis Üyemize istifa etmesi için makam-mevki vaadi ile teklif götürdüğünde Sayın Erkek'in kesin aday olacağını ve onunla görüştüreceğini, bu konuyu Başkanla görüştüklerini belirtmişti.

Yani 'arka kapı diplomatı' başkan adayını CHP Parti Meclisinden çok önce kesin öğrenmiş. Nasıl öğrenmiş? Ön kapıdan mı? Kimden? Kimin eli kimin cebinde diyesim geldi... Derin ilişkiler..."

ÖZKAN'DAN YANIT GECİKMEDİ!

Özkan da, Vural'ın söz konusu paylaşımını alıntılayarak, şu açıklamayı yaptı:

"Sn. Vural ben komplocu meclis üyenizin talebini ilgili CHP yerel yönetimler Başkan yardımcısına ilettim.

Paylaştığım gibi talep meclis üyenizden geldi. Bu konulara gitmek istemesem de siz Hür ve Müstakilci olduğunuz için oğlunuz Ankara BB çalışmaya devam edecek mi? İYİ partide pankart asan, broşür dağıtan o kadar emekçi genç varken diğer oğlunuzu İYİ Parti TBMM gruba danışman yapmanızı hangi siyasi ahlakla anlatabilirsiniz."