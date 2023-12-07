Deniz Zeyrek ve İYİ Partili Oktay Vural arasında canlı yayında gerginlik!

Yayınlanma: 07.12.2023 - 12:15

Güncelleme: 07.12.2023 - 12:15

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural ve gazeteci Deniz Zeyrek arasında canlı yayında tartışma yaşandı.

Zeyrek, Sözcü TV’deki ‘Başkent Kulisleri’ adlı programa katılan İYİ Partili Oktay Vural’a “1 Nisan’da kaç belediye almayı düşünüyorsunuz?" diye sordu.

Vural’ın Zeyrek’e, "İpotek mi koydun milletin iradesine?" yorumu üzerine Zeyrek “Ne alakası var, ben soru soruyorum” dedi. Vural sözlerine, “Millet sandığa gidecek” şeklinde devam ettiği sırada Zeyrek, “Ben sizi anladım, şu andan itibaren size hiç bir soru sormuyorum, sadece dinliyorum, çünkü siz buraya sorulara cevap vermek için gelmemişsiniz. Gazeteciyi suçlamak siyasetçinin başvurduğu en kolay yöntemdir. Ben de size soru sormayarak protesto hakkımı kullanıyorum” dedi.

"UMRUMDA BİLE DEĞİLSİNİZ"

Zeyrek’in sözleri üzerine Vural “Ben partimin pozisyonunu anlatıyorum, oyu verecek olan halk, siz kavga etmeyin benimle” dedi. Sunucu Aslı Kurtuluş Mutlu’nun ortamı yatıştırmaya çalıştığı anlarda Zeyrek, “Benim bir derdim yok sizinle, umurumda bile değilsiniz” diye karşılık verince bu sefer de Gazeteci Saygı Öztürk meslektaşı Zeyrek’i sakinleştirmek için araya girdi.