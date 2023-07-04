Yayınlanma: 04.07.2023 - 14:08

Güncelleme: 04.07.2023 - 14:08

Gökşen Anıl Ulukuş hakkında Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı olmasının ardından aramalar hızlandı. Gökşen Anıl Ulukuş'un hayatı, kariyeri biyografisi, kim olduğu, nereli, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulunduğu araştırılıyor. Peki, Gökşen Anıl Ulukuş kimdir, nereli, kaç yaşında? Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı Gökşen Anıl Ulukuş hangi görevlerde bulundu? İşte, Gökşen Anıl Ulukuş hakkında merak edilenler...

GÖKŞEN ANIL ULUKUŞ KİMDİR?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı Gökşen Anıl Ulukuş oldu.

Gökşen Anıl Ulukuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun takdir ve tensipleriyle, CHP Genel Başkan Danışmanlığı görevine atanmış bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Gökşen Anıl Ulukuş, Zafer Partisi kökeniyle biliniyor. Ulukuş, partinin gençlik yapılanması olan Ayyıldızı Hareketi'nin geçmişte kurucu başkanlığını yürütmüştü.