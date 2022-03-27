Okullar arası bilgi yarışmasında AKP'li başkanın ismi soruldu
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa Akçakale'de düzenlenen okullar arası bilgi yarışmasında öğrencilere AKP'li belediye başkanının kim olduğunun sorulmasına tepki gösterdi.
Şanlıurfa Akçakale'de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okullar arası bilgi yarışması düzenledi. Bilgi yarışmasında çocuklara AKP'li belediye başkanının kim olduğu soruldu.
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya platformu Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla konuya ilişkin açıklama yaptı.
Tanal, paylaşımında "Bunun adı siyasi yalakalıktır! Şanlıurfa Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okullar arası bilgi yarışmasında, miniklere AKP'li Belediye Başkanının kim olduğu sorulmuş. Diğer seçeneklerde AKP'li vekilin, İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün, İlçe MEM Şube Müdürü'nün ismi var. Birilerine yaranmak uğruna ilkokula, eğitim yuvasına siyaseti sokmayın!" ifadelerini kullandı.
İşte Tanal'ın paylaştığı görsel:
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