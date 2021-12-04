Okullara din dersi dayatması: "Seçerseniz 100 tam puan"
Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iddiaya göre okul idarelerine dini içerikli dersileri seçmeyen öğrencilerin ailelerine baskı yapılmasını istedi. Ayrıca öğrencilere de dersleri seçmeleri halinde 100 tam puan verileceği yönünde 'rüşvet' teklif edildiği öne sürülüyor.
İstanbul'da Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul idarelerine ve velilere dini içerikli derslerin seçilmesi için baskı yapıldığı iddiası Meclis'e taşındı.
HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu tarafından konuyla ilgili hazırlanan soru önergesinde, seçmeli ders seçimine yönelik, milli eğitim müdürlüklerinin “dini içerikli” derslerin seçilmesi yönündeki baskıları her yıl olduğu gibi bu yıl da devam ettiği belirtilerek "İstanbul Kadıköy İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin seçmeli din dersini tercih etmeleri için okul idarelerine ve ailelere baskı yapmaktadır. Okul idareleri ve ailelerin bu duruma itirazlarının olduğu bilindiği halde, okullardaki Din ve Ahlak Kültürü öğretmenlerinin, öğrencilerin bu dersi seçmeleri halinde 100 tam puan alacakları yönünde not rüşveti teklifinde bulunduğu öğrenilmiştir. İstanbul’da bulunan Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okullara gönderdiği yazıda, seçmeli ders formunun doldurularak bir gün içinde ilçe milli eğitim müdürlüğüne iletilmesi istenmiştir. Ancak, bazı okulların formu erken gönderdiği, ilçe eğitim müdürlüğünün din derslerinin az seçilmesi nedeniyle okullara baskı yapmaya başladığı aktarılmaktadır. Müdürlük, din derslerinin seçilmesi için öğrencilerin ve velilerin yönlendirilmesini talep etmektedir. Okul idarelerinin itirazlarına rağmen ilçe milli eğitim müdürlüğünün ısrarını sürdürdüğü öğrenilmiştir. Normal uygulamada, Eylül ayından itibaren öğrencilerin seçmiş olduğu dersler yok sayılarak Aralık ayında öğrencilerin din derslerini de seçebileceği yönünde yeni talepler milli eğitim müdürlüğü tarafından okul idaresine bildirilmektedir" denildi.
BAKAN ÖZER'DEN YANIT BEKLEYEN SORULAR
Okul idarelerinin, bu isteğe karşı çıkıp böylesi bir düzenlemenin doğru olmadığını söylemesine rağmen ilçe milli eğitim müdürünün bu itiraza karşılık "Hayır, 3 Aralık tarihine kadar bu seçimler tamamlanacak, dolayısıyla önümüzdeki günlerde bu planlamaya bağlı olarak dersler öğrenciler tarafından tekrar belirlenecek" dediğinin öğrenildiği kaydedilen önergede, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle şu sorulara yer verildi:
- Öğrencilerin din dersini seçmeleri için dayatma da bulunan Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü görevden alınacak mıdır?
- Öğrencilerin seçmeli din dersini seçmeleri halinde 100 tam puan alacakları yönünde teşvikte bulunan din dersi öğretmenleri tespit edilerek haklarında işlem başlatılacak mıdır?
- Ara dönemde tekrardan ders seçimi yapılması eğitim müfredatında var mıdır?
- Pandemi koşullarında yüz yüze eğitimin devam edebilmesi için yapılan planlama seçmeli din dersinin tercih edilmesi yönünde yapılan baskılar nedeniyle değiştirilmesi halinde yaşanabilecek sağlık problemlerinden kim sorumlu olacaktır?
- Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre ders seçme özgürlüğüne Kadıköy Milli Eğitim Müdürlüğünce neden müdahale etmektedir?
- Adı üzerinde olan seçmeli dersin, Milli Eğitim Müdürlüklerince zorunlu dini içerikli derslere yönlendirilmesine bakanlık olarak neden sessiz kalınmaktadır?
- Ders seçiminde öğrencilerin istekleri neden göz ardı edilmektedir?
- Bakanlığınızın, Milli Eğitim Müdürlüklerince seçmeli derslerde dini içerikli derslerin seçilmesi yönünde ailelere baskı yapıldığı yönündeki haberlerden bilgisi var mıdır?
- Öğrencilerin/velilerin seçme özgürlüğünü ortadan kaldıran sorumlular, idareciler ve öğretmenler hakkında bir işlem başlatılacak mıdır?
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