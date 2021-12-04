Okullara din dersi dayatması: "Seçerseniz 100 tam puan"

04 Aralık 2021 Cumartesi, 09:49

İstanbul'da Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul idarelerine ve velilere dini içerikli derslerin seçilmesi için baskı yapıldığı iddiası Meclis'e taşındı.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu tarafından konuyla ilgili hazırlanan soru önergesinde, seçmeli ders seçimine yönelik, milli eğitim müdürlüklerinin “dini içerikli” derslerin seçilmesi yönündeki baskıları her yıl olduğu gibi bu yıl da devam ettiği belirtilerek "İstanbul Kadıköy İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin seçmeli din dersini tercih etmeleri için okul idarelerine ve ailelere baskı yapmaktadır. Okul idareleri ve ailelerin bu duruma itirazlarının olduğu bilindiği halde, okullardaki Din ve Ahlak Kültürü öğretmenlerinin, öğrencilerin bu dersi seçmeleri halinde 100 tam puan alacakları yönünde not rüşveti teklifinde bulunduğu öğrenilmiştir. İstanbul’da bulunan Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okullara gönderdiği yazıda, seçmeli ders formunun doldurularak bir gün içinde ilçe milli eğitim müdürlüğüne iletilmesi istenmiştir. Ancak, bazı okulların formu erken gönderdiği, ilçe eğitim müdürlüğünün din derslerinin az seçilmesi nedeniyle okullara baskı yapmaya başladığı aktarılmaktadır. Müdürlük, din derslerinin seçilmesi için öğrencilerin ve velilerin yönlendirilmesini talep etmektedir. Okul idarelerinin itirazlarına rağmen ilçe milli eğitim müdürlüğünün ısrarını sürdürdüğü öğrenilmiştir. Normal uygulamada, Eylül ayından itibaren öğrencilerin seçmiş olduğu dersler yok sayılarak Aralık ayında öğrencilerin din derslerini de seçebileceği yönünde yeni talepler milli eğitim müdürlüğü tarafından okul idaresine bildirilmektedir" denildi.

BAKAN ÖZER'DEN YANIT BEKLEYEN SORULAR

Okul idarelerinin, bu isteğe karşı çıkıp böylesi bir düzenlemenin doğru olmadığını söylemesine rağmen ilçe milli eğitim müdürünün bu itiraza karşılık "Hayır, 3 Aralık tarihine kadar bu seçimler tamamlanacak, dolayısıyla önümüzdeki günlerde bu planlamaya bağlı olarak dersler öğrenciler tarafından tekrar belirlenecek" dediğinin öğrenildiği kaydedilen önergede, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle şu sorulara yer verildi: