Diyanet, 4-6 yaş için anaokulu açıyor, Eğitim Bir-Sen okulöncesi din dersi istedi

27 Kasım 2021 Cumartesi, 02:00

Diyanet İşleri Başkanlığı, tepki çeken “4-6 yaş grubu Kuran kurslarının okul öncesi zorunlu eğitimden sayılmasına” yönelik hedefini anaokulu açarak gerçekleştiriyor. Gaziantep’te “4-6 Yaş Grubu Diyanet Anaokulu” açılacak ve “okulöncesi eğitimin yanı sıra dini eğitim de verilecek.”

Bu kapsamda 22 Kasım’da Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep İl Müftülüğü’nün de katılımı ile protokol imzalandı. Protokole ilişkin duyuru ise “Cami ve 4-6 Yaş Diyanet Anaokulu” ifadeleri ile yapıldı. Protokole ilişkin imza töreninde, söz konusu anaokulunda okul öncesi eğitimin yanı sıra dini eğitim de verileceği vurgulandı. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan temsilci bulunmaması ise dikkat çekti.

‘BOŞLUK VAR’ İDDİASI

Öte yandan iktidara yakınlığıyla bilinen Eğitim Bir-Sen, Milli Eğitim Şûrası öncesi açıkladığı rapor ile daha önce de gündeme getirdiği okulöncesi eğitime din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin de eklenmesi önerisini yineledi. Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, önceki gün, sendikasının genel merkezinde düzenlediği basın toplantısı ile 20. Milli Eğitim Şûrası’na ilişkin görüş ve önerileri içeren rapor açıkladı. Eğitimde çözülmeyi bekleyen çok sorunun olduğunu söyleyen Yalçın, okul öncesi eğitimin niteliğine dair temel sorunlardan birinin “erken çocukluk döneminde din ve ahlak eğitimine yönelik boşluk” olduğunu iddia etti. Okul öncesi eğitim programlarında dini ve ahlaki gelişime yönelik içerik bulunmadığını belirten Yalçın, bu konuda talep olduğunu ileri sürerek “Mevcut din ve ahlak eğitim modeli, çocuğun gelişim düzeyi dikkate alınarak okul öncesine uyarlanmalı” dedi.

Yalçın, velilere, dini referansı önceleyen bir ahlak eğitimini esas alan okul öncesi ahlak eğitimi ile belirli bir dini baz alan okul öncesi din eğitimi arasında tercih hakkının sunulması gerektiğini savundu.