Son Dakika: AKP'de olağanüstü toplantı

23 Ağustos 2022 Salı, 14:36

İktidara yakınlığıyla bilinen A Haber'de yer alan habere göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sürpiz bir şekilde Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AKP Genel Başkan Yardımcıları Özlem Zengin, Leyla Şahin Usta, Ömer Çelik, Hayati Yazıcı ile Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz’u saat 14.00’te AKP Genel Merkezi’ne çağırdı.

Seçim hazırlıklarının da görüşülmesi beklenen toplantının geneline ilişkin bir bilgi verilmedi.

Erdoğan, resmi programına göre bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’la görüşecekti. Erdoğan saat 17.00’de Filistin liderini karşılayacak ve akşam yemeği verecekti.

