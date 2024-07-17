Öldürülen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: 'Ahmet Yiğit Yıldırım'ın hakkında bilgi toplattığı kişi o günlerde 8 yaşında bir kız çocuğuymuş'

Yayınlanma: 17.07.2024 - 10:29

Güncelleme: 17.07.2024 - 10:39

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, önceki günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım hakkında 'Peşine adam taktığı tek kadın ben değilmişim' ifadeleriyle bir dizi mesajlaşma yayımladı. Daha sonra paylaşımı kaldıran Ateş, bugün yaptığı açıklamada "Birkaç gün önce paylaştığım “Ahmet Yiğit Yıldırım’ın peşine adam taktığı tek kadın ben değilmişim” paylaşımını kaldırdım. Çünkü öğrendim ki adını vererek bilgi toplanmasını istediği kişi yetişkin değilmiş. O günlerde 8 yaşında olan bir kız çocuğuymuş." dedi.

Ateş, şu ifadeleri kullandı:

Birkaç gün önce paylaştığım “Ahmet Yiğit Yıldırım’ın peşine adam taktığı tek kadın ben değilmişim” paylaşımını kaldırdım. Çünkü öğrendim ki adını vererek bilgi toplanmasını istediği kişi yetişkin değilmiş. O günlerde 8 yaşında olan bir kız çocuğuymuş.

8 yaşındaki bir kız çocuğunu kirli işlerinize alet edecek kadar ne yaşadınız?

Bunlara açık adres, anlık konum vb. gibi kişisel verileri veren şahıslara sesleniyorum:

Yarın bir gün bir çocuğun, bir kadının ya da bir başka Sinan’ın başına bir iş geldiğinde vicdanınız rahat edecek mi?

Bu suça, günaha neden ortak oluyorsunuz?