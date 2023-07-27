Ölen menzil şeyhi için camide yemek!

Yayınlanma: 27.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 27.07.2023 - 03:00

Menzil cemaatinin lideri olan ve cemaat mensuplarınca “Gavs” olarak nitelendirilen Abdulbaki Erol, 12 Temmuz’da öldü. Cemaat, çocukları arasında bölünürken Erol’un kıyafetleri ve eşyaları görücüye çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taziye yayımladığı cemaat, kamu kurumlarındaki “yapılanması” ile sık sık gündeme geliyor.

Tartışmalar sürerken Ankara Çankaya’daki Türkkonut Merkez Camisi’nde Erol için 21 Temmuz’daki cuma namazı sonrası yemek verildiği ortaya çıktı.

Cuma namazını kıldırmaya başka bir camiden gelen imamın, hutbede isim vermeden Erol için “rahmet okuduğu”, yemek için de “Namazdan sonra ‘seyda hazretleri’ için yemek verilecek. Herkes davetli” diyerek çağrı yaptığı belirtildi. Yemeğin ise bir iş insanı tarafından organize edildiği kaydedildi. Ayrıca Erol için mevlit okutulduğu da öğrenildi.