Ölümden döndü: Bahçede yakılan ateşin üzerine düşen bebek yaralandı!

Kemalpaşa Mahallesi Kümeevler bölgesindeki bir evin bahçesinde saat 12.00 sıralarında, Suriye uyruklu Amel A. (25) ve Muhammed A. (27) çiftinin çocukları Mahmud A., bahçede oyun oynadığı sırada, çöpler için yakılan ateşin üzerine düştü.
Ailesinin özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdüğü bebeğin, vücudunun ve yüzünün çeşitli yerlerinde 2’nci derece yanıklar oluştuğu belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İlk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edilen bebek yanık ünitesinde tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.