Ömer Faruk Eminağaoğlu, TBMM arşivlerinden silinen dosyayı açıkladı: SADAT teklifi kayıp

Yayınlanma: 27.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 27.08.2023 - 03:00

Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, çarpıcı bir iddiada bulundu. TBMM’nin arşivlerinden Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (SADAT) hakkında verilen kanun teklifinin silindiğini söyledi.

‘TBMM ARŞİVİ’NDE YOK’

Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Eminağaoğlu, 2016 yılında AKP milletvekili Reşat Petek’in SADAT hakkında bir yasa teklifi hazırladığını ve teklifi TBMM’ye sunduğunu söyledi. Eminağaolu şu bilgiyi verdi: “SADAT’ı doğrudan ilgilendiren bir yasa teklifi, AKP milletvekili Reşat Petek tarafından verilmiş. Bu yasa teklifinin tarihi 26 Mart 2016. Bu teklifin adı ise ‘5202 sayılı Savunma Sanayii Güvenliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’. Sunulan kanun tekliflerine yasalaşsın ya da yasalaşmasın, TBMM’nin internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Ancak bu teklif yok, silinmiş.”

(Ömer Faruk Eminağaoğlu)

‘SADAT GİBİ...’

Eminağaoğlu, kanun teklifinin ayrıntılarıyla ilgili de şu değerlendirmeyi yaptı: “Yurtiçinde silahlı bir eğitim vermek görevini ancak TSK yerine getirebilir. Bir başka ülkede böyle bir görevi yerine getirmek de o ülke ile Türkiye arasında ikili bir antlaşmanın varlığına ve bu antlaşmanın da TBMM’de onaylanması ile olanaklıdır. TSK dışında bir başka kurumun veya tüzel kişiliğin buna zemin hazırlayacak eğitim vermesi yasaktır. Yasa teklifi ile adeta askeri eğitim benzeri, paramiliter nitelikte, gayri nizami harp eğitimine yol açılabilecek bir eğitim verilmesinin yolu açılıyordu. Bu durum, devlet dışında eğitimli silahlı yapılanmaların, grupların ortaya çıkması gibi kabul edilemez bir duruma atılan bir adım olacak, SADAT gibi yapılanmaların silahlı eğitim vermesini sağlayabilecekti.”

‘MUHALEFET ÜZERİNE GİTMEDİ’

Ömer Faruk Eminağaoğlu, muhalefetin konunun üzerine gerektiği kadar gitmediğini söyledi. Eminağaoğlu, “Bu yasa teklifi ise, her nedense kaldırılmış, adeta gizlenmiş. Her CHP’li gibi benim de beklentim, SADAT’ın kapısına dayanılarak haklı olarak gösterilen tepki karşısında, gizli veya gizlenen bir yasa teklifi olamayacağına göre, bu yasa teklifinin de üzerine gidilmesiydi” dedi.