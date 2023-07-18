'Alakam yok' demişti: Erdoğan, Körfez’e SADAT Başkanı Tanrıverdi’yi de götürdü

Yayınlanma: 18.07.2023 - 15:18

Güncelleme: 18.07.2023 - 15:18

AKP iktidarı, seçimlerin ardından sıcak para ziyaretlerini sürdürüyor. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 gün sürecek Körfez turuna başladı.

Erdoğan, ziyaretlerine Suudi Arabistan ile başladı ve Cidde'de Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştü. Erdoğan Suudi Arabistan sonrası Katar’a geçti. Katar’ın ardından ise Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gidecek.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaret heyeti içerisinde SADAT’ın başkanı Melih Tanrıverdi’nin de olduğu görüldü.

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Melih Tanrıverdi, “Körfez Ziyareti kapsamında Suudi Arabistan’dan ayrılarak Katar Doha’ya ulaştık. Türkiye Katar İş Forumu Türkiye’de 1 tane @SADATdefense” ifadelerini kullandı.

Körfez Ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'dan ayrılarak Katar Doha'ya ulaştık.



Türkiye???? Katar???? İş Forumu



Türkiye'de 1 tane ?? @SADATdefense ????#SavunmaSanayiHizmetSektörü pic.twitter.com/8j7WleHY0h — Melih Tanrıverdi ???????? (@AKM_Tanriverdi) July 18, 2023

Erdoğan daha önce "SADAT'ın yöneticileri ile yakından uzaktan hiçbir alakam olmadığı halde bunu bizim şu anda kullandığımız, adeta darbeci oluşum olduğunu söyleyecek kadar bu başkan terbiyesizleşiyor" ifadelerini kullanmıştı.