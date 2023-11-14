Yayınlanma: 14.11.2023 - 15:55

Güncelleme: 14.11.2023 - 15:55

MHP lideri Devlet Bahçeli, AYM Başkanı Zühtü Arslan'ı da hedef gösterdi. 2019 ve 2023 yıllarında Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak seçilen Zühtü Arslan'ın hayatı merak edildi. Peki, Zühtü Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli? Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan hangi görevlerde bulundu?

ZÜHTÜ ARSLAN KİMDİR?

Zühtü Arslan, 1 Ocak 1964 tarihinde Yozgat’ın Sorgun ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Sorgun’da tamamladı. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

Yüksek lisansını İngiltere’de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesinde insan hakları ve sivil özgürlükler alanında, doktorasını da aynı Fakültede anayasa hukuku alanında yaptı. 2002 yılında doçent, 2007 yılında ise profesör unvanını aldı

2001 yılında bir süre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde çalıştı. Ayrıca 23 Aralık 2010 tarihinden itibaren Basın İlan Kurumu Genel Kurul üyeliği görevini yürüttü.

2009 yılında başkanlığına atandığı Polis Akademisinde uzun yıllar lisans ve lisansüstü düzeyde “Anayasa Hukuku”, “İnsan Hakları”, “Devlet Kuramları” gibi dersler verdi. Ayrıca 2000-2003 yılları arasında Bilkent Üniversitesinde “Turkish Public Law” dersini, 2003-2009 yılları arasında da Başkent Üniversitesinde “Hukuk ve Siyaset” dersini verdi.

Anayasa Teorisi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde Din Özgürlüğü ve Türk Parlamento Tarihi 1957-1960 (üç cilt) kitapları vardır. Bunun yanında Constitutional Law in Turkey (Türkiye’de Anayasa Hukuku) başlıklı bir ortak kitabı ve ABD Yüksek Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü adlı bir derleme eseri bulunmaktadır.

Ayrıca anayasa yargısı, insan hakları, özgürlük-güvenlik ilişkisi ve siyasi partiler hukuku gibi alanlarda Türkçe ve İngilizce yayımlanmış makaleleri ve bildirileri vardır.

Arslan, Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 17 Nisan 2012 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi; 20 Nisan 2012 tarihinde göreve başladı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 10 Şubat 2015 tarihinde Anayasa Mahkemesi başkanlığına seçildi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından 25 Ocak 2019 ve 2 Şubat 2023 tarihlerinde yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak seçildi.

ZÜHTÜ ARSLAN'IN ÖZEL YAŞAMI

Zühtü Arslan, evli ve dört çocuk babasıdır.