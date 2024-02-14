Ömer Günel: Seçimi sandıkları patlatarak kazanacağız

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, seçim çalışmaları kapsamında İkiçeşmelik Mahallesi’ni ziyaret ederek esnaf ve vatandaşların sorun, talep ve önerilerini dinledi. Kuşadası’nda 31 Mart’ta CHP bayrağını yeniden dalgalandıracaklarını belirten Günel, “Seçimi sandıkları patlatarak kazanacağız” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 14.02.2024 - 09:44
Ömer Günel: Seçimi sandıkları patlatarak kazanacağız
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Aydın’da Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, seçim çalışmalarına devam ediyor. Görevde olduğu 5 yılda her fırsatta esnaf ve hemşehrilerinin sorunlarını dinleyen Ömer Günel, 57 milyon 425 bin TL’lik yatırımla alt ve üstyapısı yenilenen İkiçeşmelik Mahallesi’ni ziyaret etti. Bölge sakinleri tarafından sıcak ve coşkulu bir biçimde karşılanan Başkan Ömer Günel’e ziyaretinde CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek ve parti yöneticileri, mahalle komisyonu üyeleri ve Güvercin Masa Gezici Ekibi de eşlik etti. Başkan Ömer Günel, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinlemeden önce İkiçeşmelik Mahallesi seçim ofisine giderek partililere ve vatandaşlara seslendi.

“KISA SÜREDE ÇOK ÖNEMLİ İŞLER BAŞARDIK”

Konuşmasında İkiçeşmelik Mahallesi’nin uzun yıllardır hak ettiği hizmeti alamadığına ve bu nedenle de göreve gelir gelmez buraya öncelik verdiklerine dikkat çeken Günel, “Öncelikle beni coşkuyla karşılayan tüm hemşehrilerime teşekkür ederim. İkiçeşmelik Mahallesi’nde kısa süre içerisinde önemli işler başardık. Alt ve üstyapıyı tamamen yeniledik. Böylece sorunları kökten çözüme kavuşturmuş olduk. Doğal gaz yatırımlarının bölgeye gelmesini sağladık. Tüm elektrik tesisatını yer altına aldırdık. Seçim döneminde söz verdiğimiz gibi taziye evini tamamlayıp kullanımınıza sunarak önemli bir ihtiyacı giderdik. Cafer Kotan Yaşam Parkı ile bir bütün içerisinde Kütüphane ve Kitap Kafe, Anne Baba ve Çocuk Merkezi’ni hizmete açarak önemli bir sosyal donatı alanı oluşturduk. Hem Kuşadası’na hem de İkiçeşmelik Mahallesi’ne verdiğimiz sözleri yerine getirdik” ifadelerini kullandı.

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“BAHANE DEĞİL HİZMET ÜRETTİK”

Kuşadası’nda 31 Mart’ta CHP bayrağını yeniden dalgalandıracaklarını belirten Ömer Günel, “Yerel seçimlere artık sayılı günler kaldı. İlçe örgütümüzle birlikte bu sürede çok çalışacağız. Seçimi sandıkları patlatarak kazanacağız. Biz göreve geldiğimizde birileri gibi laf ve bahane üretmedik. Biz birileri gibi sorunların arkasına sığınmadık. Bizim yapabileceklerimize birilerinin hayali bile yetişmez. Pandemi, deprem ve ekonomik kriz demeden ekip arkadaşlarımla çok çalıştık. İkinci 5 yılımızda da İkiçeşmelik Mahallesi’ne vizyon projeler kazandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.


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