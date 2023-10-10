'Ömer Halisdemir' kararı sonrası sular durulmuyor: AKP'li belediye başkanı için ihraç istemi

Yayınlanma: 10.10.2023 - 21:15

Güncelleme: 10.10.2023 - 21:15

"Ömer Halisdemir Caddesi"nin belediye meclisinde oy birliğiyle isim değişikliği istenmesi üzerine Tokat Valiliği kararı iptal etmişti. Geçtiğimiz gün Milliyetçi Hareket Partisi’nden 2 kişinin partiyle olan ilişkisi kesilirken AKP Tokat İl Başkanlığından açıklama yapıldı.

Açıklamada, belediye başkanının kesin ihracı istenirken açıklamada, "Sulusaray İlçesi Belediye Meclisinin Ağustos ayı 31.07.2023 tarihli gündeminin 2023/481 sayılı 4. Maddesindeki ’Astsubay Şehit Ömer Halisdemir Caddesi’ isminin değiştirilmesinin Sulusaray İlçe Belediye Meclisince oy çokluğuyla kabul edilmesi işlemi, 10 Ekim 2023 tarihli il yönetim kurulu toplantısında değerlendirilmiştir.

Söz konusu kararın partimizin savunduğu değer, ilke ve prensiplere aykırı olması, ülkemizin milli birlik ve bütünlüğünü korumak adına canını feda eden şehitlerimizin mirasına saygısızlık oluşturduğu konusunda görüş birliğine varılmış olup; iş bu kararı alan Belediye Başkanı Necmettin Coruk’un söz konusu eyleminin kesin ihraç istemimizle birlikte değerlendirilmek üzere yetkili disiplin organlarına sevkine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.