Ömer Turan, Zafer Partisi'nden istifa etti

01 Nisan 2022 Cuma, 14:53

Ümit Özdağ'ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi'nde Kurucular Kurulu'nda ve uzun süre Genel İdare Kurulu'nda (GİK) görev alan Siyaset Bilimci ve Yazar Dr. Ömer Turan, istifa ettiğini açıkladı.

Turan, kararı kişisel Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Sosyal medyadan kendisine gelen bir tweete yanıt veren Turan, "Sizin gibi kafalar yüzünden AK Parti 20 yıldır iktidarda. Ben sizi ikna etmek için, kendimle hesaplaşmadım, ben Atatürk’e karşı vicdani sorumluluğumdan dolayı kendimle hesaplaştım. Sizi ikna gibi bir niyetim yok, siz ikna olsanız ne yazar. Siz kimsiniz ya?" ifadelerini kullandı.

"ÇOK AĞIR BEDEL ÖDEDİM"

"İslamcı iken çok sert eleştirdiğim Ümit Özdağ’ı Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisi olduğu için destekledim" diyen Turan, "Hocayı yalnız bırakmamak için parti kuruluşunda Kurucular Kurulu ve GİK üyesi olarak yer aldım. Bu kararımdan dolayı kişisel olarak çok ağır bedel ödedim. Pişman değilim" ifadelerini kullandı.

"HOCA ENGELLEMESİN DİYE BURADAN AÇIKLIYORUM"

"Geçen ay Ümit (Özdağ) Hoca çok itiraz etmesine rağmen, kendi isteğimle GİK üyeliğinden ayrıldım, Genel Merkez'deki odamı boşalttım" diye konuşan Turan, "Şimdi yine çok kızacak ama bugün itibariyle Kurucular Kurulu üyeliğinden de istifa ediyorum. Hoca engellemesin diye de istifayı vermeden buradan açıklıyorum" sözleriyle istifasını duyurdu.

Turan, "Ben Atatürkçü ve Türk milliyetçisi Ümit Özdağ'ı yalnız bırakmamak için bedel ödeme pahasına onu destekledim ve yanında dimdik durdum. Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçiliğinin temsilcisi olduğu sürece ne pahasına olursa olsun sonuna kadar onu destekleyeceğim. Asla vazgeçmem" dedi.

"6 AY ÖNCE İSTİFA ETMİŞTİM, GERİ ALMIŞTIM"

Partisinden 6 ay önce istifa ettiğini ancak Özdağ'ın tepkisi sonrası istifasını geri çektiğini söyleyen Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Hocanın ısrarını kıramadım, kurucularda yer aldım. 'Eski İslamcı Ömer Turan Zafer Partisi'nde yer almış' eleştirileri çıkınca, 6 ay önce, Kurucular Kurulu, GİK üyeliği ve partiden istifa etmiştim. Hoca vazgeçirdi, ben de hocayı yarı yolda bırakmamak için istifamı geri almıştım."

Turan, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bakıyorum, gizli HDP'liler, benim üzerimden Ümit Hoca'ya saldırmaya devam ediyor. Bunlara fırsat vermemek ve daha rahat hareket etmek için Zafer Partisi Kurucular Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Zafer Partisi ile hiç resmî ilişkim kalmadı. Bakalım şimdi ne bahane bulacaksınız."