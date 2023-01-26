Altılı masanın 11. toplantısı başladı: Liderler İYİ Parti Genel Merkezi'nde

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 12:43

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 13:19

Millet İttifakı’nı oluşturan altılı masanın 11. toplantısı, İYİ Parti'nin ev sahipliğinde başladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Liderler Buluşması"na makam araçlarıyla ayrı ayrı gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu parti genel merkezinin kapısında karşıladı.

GENEL MERKEZE İLK KARAMOLLAOĞLU GELDİ

İYİ Parti Genel Merkezi'ne ilk gelen isim Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu oldu.

İkinci gelen isim ise Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan ise üçüncü genel başkan olarak genel merkeze geldi.

Toplantıya gelen dördüncü isim Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal oldu.

İYİ Parti binasına son gelen isim ise Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu oldu.

Tüm liderlerin gelmesiyle birlikte saat 12.15 itibarıyla başladı. Basına kapalı toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

GÜNDEMDE NELER VAR?

Masa'nın ikinci tur beşinci buluşmasındaki en önemli gündem başlığının, cumhurbaşkanı adayının nitelikleri ve ismi olması bekleniyor. Liderlerin, öne çıkan aday adaylarını dile getireceği ifade ediliyor.

Masa'nın kamuoyu yoklamalarının yanı sıra adayın, ‘masadaki liderlerle eş güdüm halinde çalışan, ülkenin sorunlarına hakim ve masanın çalışmaları ile yakından ilgili’ olmasına dikkat edilecek. Muhalefet kulislerinde bu kriterlere en yakın kişinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğu konuşulurken adayda tüm liderlerin hemfikir olması gerektiği dile getirildi.

HÜKÜMET PROGRAMI VE PARLAMENTER SİSTEM

Masanın diğer gündemi 30 Ocak’ta kamuoyuna açıklanacak olan “Ortak Politikalar Metni" ile Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin yol haritası olacak.

Ankara’da ATO Congresium’da, 30 Ocak'ta gerçekleştirilecek toplantıda açıklanacak Ortak Politikalar Metni'nde yargı bağımsızlığının sağlanması, TBMM’nin yasama işlevinin yeniden artırılması, kadın haklarına yönelik ulusal ve uluslararası sözleşmelerin yeniden yürürlüğe girmesi gibi hedefler, bu metinle birlikte kamuoyuna duyurulacak.

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, kamu, özel iş birliği projelerinin yeniden ele alınması gibi hedeflerin de metinde yer alması bekleniyor.

BELEDİYE BAŞKANLARI DESTEK VERMİŞTİ

CHP'li büyükşehir belediye başkanları, dün CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmişti.

Toplantıda cumhurbaşkanı adayı da gündeme gelmiş, belediye başkanları adayın ne zaman açıklanacağını sormuştu. Kulislere yansıyan bilgilere göre CHP Lideri, şubat ayını işaret etmişti.

Belediye başkanları, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek vermiş ve cumhurbaşkanı adayının bir an önce açıklanmasını talep etmişti.

NE OLMUŞTU?

Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanının 13 Şubat 2022 tarihinde başlattığı görüşmelerin ilk tur çalışmaları Saadet Partisi ev sahipliğinde 21 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanmıştı.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nin oluşturduğu altılı masanın ikinci tur görüşmelerinin ilki 2 Ekim’de, CHP Genel Merkezi’nde yapılmıştı. Liderler son olarak 5 Ocak’ta Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde bir araya gelmişti.