Ön rapor çıktı! İşte Ulusal Kriminal Büro'nun Sarıgül incelemesi
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin Ulusal Kriminal Büro tarafından hazırlanan ön rapor çıktı.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e ait olduğu iddia edilen ve sosyal medyada dün gece saatlerinde dolaşıma sokulan görüntülere ilişkin Ulusal Kriminal Büro tarafından yapılan ön inceleme tamamlandı. Hazırlanan raporda, görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığı bilgisi paylaşıldı.
Raporda, "Cinsel olayda taraf olarak iddia edilen kişi Sn. Mustafa Sarıgül değildir" ifadeleri yer aldı.
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