Cumhur'da zam ayrışması: Devlet Bahçeli'nin önerisine Erdoğan'dan ret

Yayınlanma: 14.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.07.2023 - 03:00

TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün memur ve emekli maaş zamlarını içeren torba yasa teklifinin ilgili maddesi kabul edilmişti. En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya yükseltildiği teklife göre, emekli aylıklarına da yüzde 25 zam yapılacak. Ancak teklif Genel Kurul gündemine gelmeden önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, salı günkü partisinin grup toplantısında emekli aylıklarına yapılacak yüzde 25 zam ile ilgili iktidara, “Açık ve samimi teklifimiz, memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısı ile emekli maaşlarına yansıtılmasıdır” çağrısında bulunmuştu. Bahçeli, “Cumhur İttifakı’nın bunun gereğini yapacağını” da kaydetmişti. Erdoğan dün NATO Zirvesi’nden döner dönmez Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda görüştü. Görüşme 55 dakika sürdü.

BÜTÇE DENGESİ KORUNMALI

İki liderin görüşmesinin ana başlıklarından biri memur ve emekli maaşlarına yapılan düzenleme oldu. Erdoğan’ın, Bahçeli’nin bu çağrısından “daha önce haberinin olmadığı, öğrendikten sonra da partisinin ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldiği” ileri sürülürken, iki liderin görüşmesinde ise Erdoğan’ın Bahçeli’ye, emekliye yüzde 25’lik artışın dışında bir artış yapılması durumunda, bu artışın “Hazine’ye getireceği yük ile ilgili bilgilendirme yaptığı” ifade edildi. Erdoğan’ın, Hazine’nin durumu ile ilgili tablo üzerinden de değerlendirmelerde bulunduğu belirtilirken, bu nedenle Bahçeli’nin teklifinin “bütçedeki mevcut durum nedeniyle yapılamayacağını aktardığı” kaydedildi. Ancak Erdoğan’ın, ülkedeki mali tablonun değişmesi halinde emekli aylıklarıyla ilgili düzenlemenin yapılabileceğini de aktardığı iddia edildi.

İki liderin görüşmesinin ardından Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen torba yasa teklifine verilecek bir önerge ile emekli maaşlarına yapılan yüzde 25’lik zammın yüzde 30’a çıkarılmasının mümkün olup olmayacağı tartışmaları yapıldı. Ancak AKP kanadı da Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi sonrası, teklife “bütçe dengesinin korunması için görüşülen teklife emekli aylıklarının artırılmasına yönelik ek bir önerge getirilmeyeceğini” belirtti. MHP grubunda ise emekli aylıklarında ek bir artışın yapılamaması nedeniyle “moraller bozuldu.”

İSVEÇ’İ TAKİP EDECEĞİZ

Öte yandan Bahçeli ile Erdoğan görüşmesinin bir diğer başlığının da İsveç’in NATO üyeliği ile ilgili sürece ilişkin olduğu belirtildi. Görüşmede Erdoğan’ın İsveç’in üyeliği ile ilgili de NATO’daki zirveye ilişkin bilgilendirmelerde bulunduğu ve İsveç’in Türkiye’ye yönelik sözlerini yerine getirip getirmeyeceğini “Cumhur İttifakı olarak takip edeceklerini ve nihai kararın da TBMM tarafından verileceğini ilettiği” ifade edildi.