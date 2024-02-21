Önce halay, sonra 'bozkurt'... Murat Kurum şimdi de 'Mağusa Limanı'nı söyledi

Yayınlanma: 21.02.2024 - 10:27

Güncelleme: 21.02.2024 - 10:27

AKP ve MHP'nin ortak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarına devam ediyor. Önceki hafta Diyarbakırlılar Buluşması'nda poşu takarak Kürtçe selam verip ardından halay çeken Kurum, aynı gün içinde katıldığı bir başka buluşmada da 'bozkurt' işareti yapmıştı.

Şimdi de katıldığı bir radyo programında 'Mağusa Limanı' şarkısını söyledi. Sosyal medyada Kurum hakkında "Tüm tuşlara aynı anda basıyor" yorumu yapıldı.