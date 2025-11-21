Önce paylaştı sonra sildi... Pervin Buldan'da 'ana muhalefet' çıkışı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.11.2025 20:15:00
DEM Partili İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, CHP'nin İmralı'ya gitmeme kararını sosyal medya hesabından eleştirdi. Buldan yaptığı açıklamada "Ana muhalefet partisi DEM Parti'dir. Nokta." ifadelerini kullandı. Pervin Buldan yaptığı paylaşımı gelen tepkilerin ardından sildi

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı’ya ziyaretine katılmama yönünde karar aldığını açıkladı. Parti, kapalı oturumlara katılmama kararı da duyurdu.

ANA MUHALEFET ÇIKIŞI

DEM Partili İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, CHP'nin İmralı'ya gitmeme kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirdi.

Buldan yaptığı çok kısa paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ana muhalefet partisi DEM Parti'dir. Nokta."

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Gönderisinin altına çokça tepki gelmesinin ardından Pervin Buldan paylaşımını sildi.

