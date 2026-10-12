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Önceki 3 başkanı tutuklanmıştı: TBB seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı belli oldu

Önceki 3 başkanı tutuklanmıştı: TBB seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı belli oldu

12.10.2026 22:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Önceki 3 başkanı tutuklanmıştı: TBB seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı belli oldu

15 Ekim’de yapılacak Türkiye Belediyeler Birliği seçimi için Cumhur İttifakı’nın adayı belli oldu. Perşembe günü yapılacak seçimde Cumhur İttifakı'nın adayı, AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın oldu.

Türkiye Belediyeler Birliği'nde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasıyla birlikte yeni bir seçim süreci başladı.

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın tutuklanmasının ardından yeniden başkanvekili seçimine hazırlanılıyor.

Buna göre, Türkiye Belediyeler Birliği'nin olağanüstü meclis toplantısı, 15 Ekim Perşembe günü saat 14.30'da Ankara'daki InterContinental Grand Ankara Oteli'nde gerçekleştirilecek.

Söz konusu seçim için Cumhur İttifakı'nın adayı belli oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Cumhur İttifakı için yarışacak.

Büyükakın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda teşekkür ederek, şunları yazdı: 

"Cumhur İttifakı olarak birlik ve beraberlik içinde, hem Kocaelimiz hem de ülkemiz için omuz omuza çalışmaya, hizmet üretmeye devam edeceğiz."

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