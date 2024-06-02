Onlarca muhtarlıkta seçim yenilenecek: 'Başvuru usulü olmadığı için iptal durumları oluyor'

Yayınlanma: 02.06.2024 - 09:15

Güncelleme: 02.06.2024 - 09:15

Cumhuriyet’e konuşan Kaşıkırık, “Muhtar olmaya karar verip oy pusulasını bastırıp herhangi bir yere başvuru yapmadan seçim sandığının yanına koyarak seçime girebiliyorsunuz. Bir adli sicilin varsa ve bundan kimsenin haberi yoksa böyle bir durumda da muhtar seçiliyorsun ancak Yüksek Seçim Kurulu (YSK) mazbatayı takdim etmiyor. Çünkü muhtar olma hakkına ehliyetine sahip değil. Dolayısıyla bu her seçim dile getirdiğimiz bir husus. Başvuru usulü olsun, ondan sonra kimin aday olduğunu bilelim” dedi.

BAZI KADINLAR OY PUSULASI İÇİN ALTIN BOZDURDU

Birleşik oy pusulası olması gerektiğine vurgu yapan Kaşıkırık, “Birleşik oy pusulası yok. Mesela muhtar olmaya aynı gün bile karar verip, oy pusulasını bastırıp herhangi bir yere başvuru yapmadan seçim sandığının yanına seçime gidebiliyorsunuz. Dolayısıyla yarış sırasında da çok etik olmayan şeyler söz konusu oluyor. Eğer muhtar adayıysam ben kimlerle yarıştığımı bilmiyorum ya da seçmensem kime oy vereceğimi bilmiyorum. Çünkü birleşik oy pusulası söz konusu değil. Bu çok önemli bir etken” ifadelerini kullandı.

Oy pusulası bastırmak için bazı kadınların altınlarını bozdurduğunu ve zorlandığına dikkat çeken Kaşıkırık, “Seçim çalışmalarını yürütmek için oy pusulası bastırmak kolay değil. En az 3-4 kat oy pusulası bastırıyorlar. Birleşik bir pusulası olmadığı için oy pusulaları çalınıyor, kayboluyor. Herkes için külfet ama kadınların çoğunun sürdürülebilir bir gelir kaynağı yok. Maddi ve manevi olarak zahmetli bir durum” dedi.