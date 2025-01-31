Önseçim yönteminin beğenildiği CHP’de ‘Seçimin zamanı belli değil’ yorumu yapılıyor: Zamanlama eleştirisi

Yayınlanma: 31.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 31.01.2025 - 04:00

Yöntem olarak değerlendirildiğinde, parti yönetiminden örgütlerine büyük bir çoğunluk adayın önseçimle belirlenecek olmasını olumlu karşıladığını söylüyor. Önseçimin “CHP geleneği” olduğunu vurgulayan partililer “Daha önce hiçbir parti cumhurbaşkanı adayını önseçimle belirlemedi. Bunu da ilk yapan parti olmanının gururunu yaşayacağız” diyor. Bazı vekiller önseçimin doğru yöntem olduğunu söylemekle beraber “anketlerin de dikkate alınması gerektiğini” vurguluyor. Özel’in çağrısıyla ilgili eleştirilerin ağırlıklı olarak zamanlama yönünden geldiği görülüyor.

Partide yönetim, il başkanları ve milletvekillerinden bazı isimler, adayın açıklanması için “Henüz erken” değerlendirmesini yapıyor. Ortada bir seçim tarihi olmadığına dikkat çeken isimler “Erken seçim çağrısı yaptık ancak burada denklem Meclis’in elinde. Orada da çoğunluğumuz yok. Seçim olmazsa ne yapacağız? Adayımızı erken açıklamanın bize nasıl bir faydası olacak? 2028’e kadar süreci nasıl devam ettireceğiz? Ya da AKP’nin istediği gibi Kasım 2027’de seçim olursa ne olacak? O zamana kadar bir kampanya nasıl devam ettirilecek?” sorularını yöneltiyor.

SAĞLIKSIZ ÜYE ARTIŞI

Bazı milletvekilleri ise “Bu süreçte ‘Herkes gelsin üye olsun’ mu diyeceğiz? Belediyeler üzerinden bir yığılma olacak mı? Böyle olursa doğru bir üye kampanyası olmaz. Sağlıksız bir artış olur. Yeni üyenin hemen oy kullanması doğru olmaz. Bu dönem yapılacak bir önseçim partiyi de kendi içi tartışmalara kapatır. Bu da Erdoğan’ın istediği şey olur. Gündem dağılır, bunun da ne CHP’ye ne ülkeye faydası olur” eleştirilerini getiriyor.

Ortada birçok belirsizlik olduğunu söyleyen il başkanlarının bir kısmı da “Erdoğan’ın daha üç yılı var ve bunu bırakacak gibi gözükmüyor. Seçim zamanında yapılırsa arada partimizin bir kurultayı daha olacak. Bu yıl genel seçim olursa cumhurbaşkanı adaylığıyla birlikte milletvekili seçimi de olacak. O zaman vekillikler için de mi önseçim yapılacak? Bu nedenle aday açıklaması için henüz erken” diyor.