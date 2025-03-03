Önseçime tek aday olarak girecek İmamoğlu, 8 Mart günü sahaya inecek: İzmir’den yola çıkıyor

Yayınlanma: 03.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 03.03.2025 - 04:00

"Seçim çalışmasını İzmir’den başlatalım” önerisini sunan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, “Demokrasi ve özgürlüklerin başkenti İzmir’in bu sürece öncülük etmesi çok kıymetli. Ülkemizin bir an önce düştüğü bu durumdan kurtulmasını arzu ediyoruz. Gençlerimiz umutlarını kaybetme noktasına geldi, yurttaşlarımız mevcut düzenden bıktı. Yeniden umutlanmak, yeniden heyecan hissetmek için çıkılan bu demokrasi yoluna tüm kalbimizle inanıyoruz” dedi.

Aslanoğlu, İzmirlilerin demokrasi mücadelesinde her zaman en önde yer aldığını belirterek “Bu mücadelede İzmirli hemşerilerimizin yine en güçlü desteği vereceğine eminiz. Demokrasiye ve özgürlüklere olan inancımızla yolumuz açık olsun” ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu’nun 8 Mart Cumartesi günü İzmir’de Karşıyaka Spor Salonu’nda partililerle buluşması öngörülüyor.

SARAY REJİMİNİN DEĞİŞMESİ İÇİN ÇAĞRI

CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in 27 Şubat’ta sabaha karşı evine düzenlenen baskınla “ihaleye fesat karıştırma” soruşturması kapsamında gözaltına alınması sonrası İBB Başkanı İmamoğlu, dün akşam Beykoz Belediye Meydanı’nda yurttaşlara seslendi.

Beykoz Belediyesi’nin ilk iftar programında ise CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Köseler’in “Yaşanan süreçlerin hepinizi derinden etkilediğini biliyorum. Ancak biz adaletin ve hakikatin yanında olmaya devam edeceğiz” mesajını gönderdiğini aktardı. Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP’nin 23 Mart’ta yapacağı cumhurbaşkanlığı önseçiminin sadece bir kişinin seçilmesinden ibaret olmadığını vurgulayarak “Saray rejiminin değişmesi ve daha özgür, demokratik, halkın refahını gözeten bir Türkiye’nin kurulması için” tüm vatandaşları 23 Mart’ta sandık başına çağırdı.