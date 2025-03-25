Önseçimle adayını ilan eden CHP, artık sandığı getirtmek istiyor: Hedef erken seçim!

Yayınlanma: 25.03.2025 - 11:48

Güncelleme: 25.03.2025 - 11:49

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, dün kurmaylarıyla pazar günü yapılan cumhurbaşkanı adaylığı önseçimini değerlendirdi.

Artık Ekrem İmamoğlu’nun 15 milyon 497 bin 957 kişinin desteğiyle resmen CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olduğunu vurgulayan CHP kurmayları şöyle konuştu:

“Tarihte ilk kez bir parti, tüm vatandaşların katılımıyla cumhurbaşkanı adayını seçti. Yaşlısı genci, bir oy kullanma zorunluluğu olmamasına rağmen gitti ve oyunu verdi. Parti yöneticisi arkadaşlarımız görevli oldukları illerden gördüklerini paylaştılar. Bastonuyla oy vermeye gelenler, çoluğunu çocuğu alıp sandığa gidenler; herkes pazar günü geldi ve önseçimimize bir genel seçim gibi katılım gösterdi.

Çocuklar resimleriyle, mektuplarıyla çok güzel mesajlar verdi. Başta ‘1 milyon kişiyi bulur mu?’ diye sorulan önseçim, sonunda 15 milyon kişiyi aştı. İnsanlar tutukluluk ya da diploma kararlarına bakmadan Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı görmek istediğini en güçlü şekilde ifade etti. Bu olay da tüm dünyada demokrasi tarihine geçti."

‘ADAYIMIZ İMAMOĞLU’

Bundan sonraki süreçte, milyonların desteğiyle önseçim çağrısını artıracaklarını belirten kurmaylar “İnsanların ne istediği ortada. Bu kadar kişi sandığa gidiyorsa, artık kimse asıl seçim sandığından kaçamaz. Bu iktidarın meşruiyeti sorgulanır. İnsanlar bize ‘Ne olursa olsun Ekrem Bey’i cumhurbaşkanı görmek istiyoruz’ dedi. Biz de diploma kararıymış, tutuklamaymış hiçbirini tanımıyoruz. Bizim seçimlerde adayımız Ekrem İmamoğlu’dur. Kimsenin bundan başka bir düşüncesi de yok. İktidara çağrımız derhal milyonların istediğini yapsın, seçim sandığını hemen getirsin” diye konuştu.