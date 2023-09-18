Onur Akın siyaseti bıraktığını açıkladı

Yayınlanma: 18.09.2023 - 09:50

Güncelleme: 18.09.2023 - 09:51

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin işgalden kurtuluşunun 101. yıldönümü nedeniyle sahne alan özgün müziğin dev ismi Onur Akın, burada yaptığı açıklamada siyaseti bıraktığını duyurdu.

Medya Ayvalık'ın haberine göre Akın, “Bu yüz yılda millet olarak başımıza dünyanın en güzel şeyi geldi. O da; Mustafa Kemal Atatürk’tür. Neyse az konuşayım. Bu arada buradan ilan ediyorum. Ben siyaseti bıraktım. Benim hayatımda siyaset yok bundan sonra. Nasıl ki, bugüne kadar halkın vekiliysem sazımla, sözümle. Tıpkı Aşık Mahsuni Şerif ve Pir Sultan Abdal gibi. Öyle yaşamaya devam edeceğim” diye konuştu.

O ŞARKILARI SÖYLEMEDİ

Öte yandan Onur Akın’ın; konseri izleyenlerin yoğun isteklerine rağmen, daha önce CHP’nin seçim şarkıları olarak kullanılan, “Bir ıslıkta sen çal” ve “Kılıçdaroğlu” gibi eserlerini seslendirmemesi ise dikkat çekti.