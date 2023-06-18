Onur Yürüyüşü’ne polis müdahalesi! Gözaltılar var

Yayınlanma: 18.06.2023 - 17:24

Güncelleme: 18.06.2023 - 18:03

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde iktidarın politikaları ile paralel bir şekilde yasaklanan 9. Onur Yürüyüşü polis ablukasına rağmen başladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 18 Haziran Translarla Eşitlik Günü'nde düzenlenen 9. Trans Onur Yürüyüşü kapsamında Taksim’e çıkmak isteyen LGBTİ+ları engellemek için İstiklal ve Taksim Meydanı’na çıkan bütün sokakları bariyerlerle kapattı.

KaosGL'nin aktardığına göre, 8 eylemci polis ekiplerince gözaltına alındı.

Biri 18 yaş altı olmak üzere 9. Trans Onur Yürüyüşü’nde 8 kişi gözaltına alındı. pic.twitter.com/UV96UjAn3p — Kaos GL (@KaosGL) June 18, 2023

METRO TAKSİM VE ŞİŞHANE'DE DURMAYACAK

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, bugün saat 10.00’dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nın işletmeye kapalı olacağı belirtildi.

ÇAY ETKİNLİĞİ DE YASAKLANDI

Geçtiğimiz günlerde Kadıköy kaymakamlığı, Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği’nin çay etkinliğini yasaklamıştı.

İstanbul’da 2015 yılından beri İstiklal Caddesi’nde Onur Yürüyüşü’ne izin verilmiyor.