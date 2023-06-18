Valilikten metro seferlerine 'Onur Yürüyüşü' düzenlemesi: Bu istasyonlarda durmayacak!
Metro İstanbul, bugün Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapatılacağını duyurdu.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, bugün saat 10.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapalı olacağı belirtildi.
Açıklamada, araçların Şişhane ve Taksim istasyonlarında durmayacağı kaydedildi.
#MetroDuyuru #M2 #F1 pic.twitter.com/PSbHVRg4rN— Metro İstanbul (@metroistanbul) June 17, 2023
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