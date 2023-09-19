Onursal Adıgüzel: 'CHP’nin anketleri ve seçim sonuçları birbiriyle uyumlu'

Yayınlanma: 19.09.2023 - 09:58

Güncelleme: 19.09.2023 - 09:58

14 Mayıs seçiminde CHP’nin elde ettiği seçim sonuçlarının aktarımının 22.00’den sonra kesildiği iddiasına o dönem partide Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev alan Onursal Adıgüzel, “Sistemlerimizi ayakta tutmayı başardık, veri akışımız bir saniye dahi kesintiye uğramadı” yanıtını vermiş, sonraki süreçte ise görevden alınmıştı. Adıgüzel, Diken’den Altan Sancar'a yaptığı açıklamada 14 Mayıs akşamı seçim veri sisteminin çalıştığını, buna dair ellerinde video kayıtları olduğunu söyledi.



SİSTEM TIKIR TIKIR ÇALIŞTI

"Peki sürece dair bir özeleştiriniz yok mu?" sorusuna ise Adıgüzel şöyle yanıt verdi:

"En önemli özeleştirilerimden biri, birçok meseleye Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları’ndan gelen bir partili olduğum ve MYK’nın en genç üyelerinden biri olduğum için her fırsatta elimi taşın altına koymaya çalıştım. Sorumluluğumun dahilinde olmayan işlere bile gereğinden fazla önem gösterdim. Belki bu konularda öne çıktım. Burada kendime biraz kızıyorum. Ama vicdani kanaatimi sorarsanız, kendi yaptığım işle ilgili durumu sorarsanız tek bir hata yaptığımı düşünmüyorum. Sistem tıkır tıkır çalıştı ve bu konuda bir eleştirisi olan biri varsa lütfen gelsin konuşalım.

"HEPSİ KAYIT ALTINDA"

Ben bütün süreçleri kayıt altına aldım. Zaten dijital dünya log kayıtlarıyla yürür. Bütün adımlar kayıt altına alınmıştır ve tek bir eksik bulamazlar. Başında olduğum sistem, seçim gecesi tek bir saniye bile aksamadan çalıştı. Bunun aksine iddia eden herkesle yüzleşmeye hazırım. Bunun en önemli şahitlerinden biri de aslında genel başkanımızdır ve bütün MYK üyelerimizdir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin 973 ilçe ve 81 ildeki örgüt başkanlarıdır. Onlar her fırsatta da bunu dile getiriyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi sistemleri tıkır tıkır çalıştı. Ben üzerime düşen görevi fazlasıyla yaptığımı ve bu süreçte büyük bir haksızlığa uğradığımı düşünüyorum."

"OCAK AYINDAKİ ANKET SONUÇLARIYLA SEÇİM SONUÇLARI BAŞ BAŞAYDI"

Mesela ocak ayında yapılan anketlerde, Cumhuriyet Halk Partisi’nin de abone olduğu birçok anket firmasının ve bize gelen bireysel anketlerde, partinin yaptığı anketlerde aslında seçim sonuçlarının başa baş olduğuyla ilgili birçok sonuç vardı. Ama parti genel merkezi birçok sorgulamaya rağmen bunları görmezden geldi. Bugün bakıyorum günah keçisi aranıyor. Hedef alınacak insanlar aranıyor. İşte aklama çalışmaları sürüyor. O vardı, bu yoktu. Bu mesele böyle bir mesele değil. 'İçeride kel Ali vardı, kör Ali vardı, yok sen oradaydın, ben buradaydım…' Hepimiz oradaydık. Bütün süreçleri de biliyoruz. Birilerini günah keçisi ilan ederek bunların üstünü kimse kapatamaz, kendilerine aklayamazlar.

Herkes oradaydı ve süreci gördü. Kimileri itiraz etti, çok güçlü itirazlarda bulundu. Ama bugün küçük bir araştırma yapın, ocak ayına dair Türkiye’deki anketlere bakın. Sonra da seçim sonuçlarıyla bir karşılaştırın ne demek istediğimi çok net bir şekilde anlayacaksınız. Aslında seçim sonuçlarına çok yakın olan, sayın genel başkanımız adaylaştığında bir iki puan önde çıktı ya da bir iki puan geride çıktığını gördüğümüz birçok anket var. Genelde de bir iki puan geride çıktığını görüyorduk. Seçim sonuçları da maalesef çok üzülerek söylüyorum, bir iki puan geride tamamlandı."