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Onursal Adıgüzel'in yerine gelen Devrim Barış Çelik'ten ilk paylaşım

CHP'de Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevinden alınan Onursal Adıgüzel’in yerine Devrim Barış Çelik getirildi. Çelik'ten sosyal medya hesabından ilk paylaşım geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2023 - 14:15
Onursal Adıgüzel'in yerine gelen Devrim Barış Çelik'ten ilk paylaşım
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CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, 14 Mayıs seçimlerinde veri girişinde yaşanan aksaklıkların ardından istifa etti. Adıgüzel'in istifasının ardından yerine Parti Meclisi Üyesi Devrim Barış Çelik görevlendirildi.

Çelik, görevinin ardından Twitter hesabından ilk paylaşımını yaptı.

Paylaşımında "Bayrağı daha da yükseltmek için tüm ekibimizle birlikte canla başla çalışacağız" ifadelerine yer veren Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından “Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı” olarak görevlendirildim.

Gençlik kollarından beri tanıdığım kıymetli kardeşim Onursal Adıgüzel’den görevi teslim aldım. Kendisine verdiği emek ve gösterdiği dayanışmasından dolayı teşekkür ederim. Bayrağı daha da yükseltmek için tüm ekibimizle birlikte canla başla çalışacağız. Bu konuda hiçbir endişeniz olmasın. 28 Mayıs seçimlerini genel merkez ekibimizin yanı sıra, yeni nesil teknolojilerin entegrasyonunu sağlayacak konusunun uzmanı arkadaşlar ile birlikte yöneteceğiz.

Süreçle ilgili düzenli bilgilendirmeler yapmaya devam edeceğim. Başta katkı sağlamak için arayan yazılımcı arkadaşlara, desteklerini ileten tüm örgütümüze ve kamuoyuna teşekkür ederim. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."


Onursal Adıgüzel Devrim Barış Çelik

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