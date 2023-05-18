Yayınlanma: 18.05.2023 - 14:14

Güncelleme: 18.05.2023 - 14:14

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde veri girişi konusunda yaşanan aksaklıklarında ardından CHP'de Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevinden ayrılan Onursal Adıgüzel’in yerine Devrim Barış Çelik getirildi. Peki, Devrim Barış Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında? CHP'de Onursal Adıgüzel'in yerine getirilen Devrim Barış Çelik kim? İşte, Devrim Barış Çelik hakkında merak edilenler...

DEVRİM BARIŞ ÇELİK KİMDİR?

Devrim Barış Çelik, 1978 yılında devlet memuru bir ailenin çocuğu olarak Kayseri'de doğdu.

Devrim Barış Çelik, Aydın Nazilli’de başlayan ilköğretimini ailesinin tayini nedeniyle İzmir Balçova Orhangazi İlkokulu’nda tamamladı. Balçova Lisesi’nin orta kısmından sonra İzmir Selma Yiğitalp Lisesi’ni bitirdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu.

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Siyasal Davranış Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamlayarak, bilim uzmanı oldu. Hâlen aynı bilim dalında doktora tez çalışmasını yürütmektedir.

Devrim Barış Çelik, Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Yerel Yönetimler Ana Bilim Dalı, Mahallî İdareler ve Yerinden Yönetim Bilim Dalı’nda da yüksek lisansa devam etti.

Üniversite yıllarından itibaren pazar, piyasa ve kamuoyu araştırmaları yapan kuruluşlarda ve araştırma merkezlerinde çalışmıştır. Seçim coğrafyası, sosyal-siyasal araştırmalar, seçmen davranışı, siyasal iletişim, seçim hukuku akademik ilgi alanları olup; bu konularda çok sayıda makale ve araştırma raporu yazmıştır. Ayrıca, üniversitelerde siyaset bilimi, siyaset psikolojisi ve siyasal davranış alanında dersler vermiştir.

Seçim coğrafyası, sosyal ve siyasal araştırmalar ile veri analizi alanında danışmanlık yapmakta olup; turizm, gıda, reklam, sağlık ve inşaat alanında faaliyet gösteren şirketlerde yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği ile icra kurulu üyelikleri yapmıştır.

?İzmir Artvinliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği (ARTVİN DER) yönetim kurulu başkanlığı ve Ege Karadenizliler Federasyonu (EKAF) başkanlar kurulu üyeliği, İzmir Beşiktaşlılar Derneği yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Ayrıca, Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) üyesi ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü kongre üyesidir.

DEVRİM BARIŞ ÇELİK SİYASİ YAŞAMI

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları’nda başladığı siyasete, Parti Okulu eğitmeni olarak devam etmiş, partinin görevlendirdiği çeşitli illerde üye temel eğitimi, eğitici eğitimi ve aday adayı eğitimleri vermiştir. CHP Genel Merkezi’nde seçim bildirgeleri, kampanya ve seçim stratejileri hazırlama komisyonlarında çalışmış, BYKP bünyesinde akademik toplantı, konferans ve çalıştaylarının organizasyonunda görev almıştır.

24. ve 25. dönemde İzmir milletvekili aday adayı da olan Devrim Barış Çelik, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin İzmir 1. Bölge 12. sıra milletvekili adaylığı yaptı.

Müteaddit defalar mahalle, ilçe ve il delegelerikleri yapmış olup, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 37. İzmir İl Kongresi’nde “Kurultay Delegesi”, 37. Olağan Kurultayı'nda ise "Parti Meclisi Üyesi" seçildi.

Halen, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi olarak "Doğu ve Güneydoğu/Doğu Masası Koordinatörü" ve "Saha Çözüm Masası Koordinatörü" görevlerini yürütmektedir.

Devrim Barış Çelik, 2023 yılında CHP'de Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevinden ayrılan Onursal Adıgüzel’in yerine getirildi.