2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Operasyon başladı, her yerden siliyorlar! Kazara gazetecilik yapınca...

A Haber muhabiri tarafından mikrofon uzatılan seçmenin Arapça konuşması üzerine röportajın yarıda kesildiği görüntüler kısa sürede gündem oldu. A Haber, söz konusu görüntüleri yayından kaldırmaya başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2023 - 11:11
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28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde havalimanı ve gümrüklerde oy kullanma süreci başladı. A Haber, İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirdiği canlı yayında oy kullanan Türkiye vatandaşı bir kişiyle röportaj yapmak istedi. 

Ancak muhabirin mikrofon uzattığı seçmen, Arapça cevap verince muhabir konuşmayı yarıda kesmek zorunda kaldı. Sosyal medyada gündem olan bu görüntülerin ardından A Haber videoyu her yerden kaldırmaya başladı.

"İKTİDARIN CANINI ACITIYOR"

Gazeteci Murat Ağırel, söz konusu videoyu paylaştığı için A Haber'in telif başvurusunda bulunduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

A Haber kendi kanalında canlı yayınladığı röportajı paylaştığım için telif başvurusunda bulundu. Apar topar videoyu engelletmiş! Belli ki bu durum iktidarın canını acıtıyor…"


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