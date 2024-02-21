Operasyon geçirdiği için İliç'e gelemediğini söyleyen Bakan Mehmet Özhaseki 'törenlere' katılmış

Erzincan İliç'te yaşanan maden faciasının ardından 9 gün boyunca bölgeye gelmeyen ve "Nedeni sağlık sorunlarım" açıklaması yapan Bakan Özhaseki'nin Adana ve Osmaniye'de kura törenine katıldığı ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 17:51
Operasyon geçirdiği için İliç'e gelemediğini söyleyen Bakan Mehmet Özhaseki 'törenlere' katılmış
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Erzincan'ın İliç ilçesinde Çöpler Altın Madeni'nde yaşanan toprak kayması nedeniyle 9 işçinin toprak altında kaldığı maden bölgesine 9 gün boyunca gelmeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin bugüne kadar birçok etkinliğe katıldığı ortaya çıktı.

“ÖZÜR DİLERİM” DEMİŞTİ

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Bugün ilk kez İliç'e gelerek açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, sağlık sorunları ve geçirdiği operasyon nedeniyle bölgeye gelemediğini söyleyerek "Özür dilemem gerekirse özür dilerim" demişti. 

TÖRENLERE KATILMIŞ

Özhaseki'nin İliç faciasının yaşandığı 13 Şubat'tan 1 gün sonra 14 Şubat'ta İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu ile kentsel dönüşüm istişare toplantısına katıldığı ortaya çıktı.

Bunun dışında Özhaseki 19 Şubat Pazartesi günü Osmaniye'de, 20 Şubat Salı günü de Adana'da deprem konutları kura ve teslim törenlerine katıldı.

İliç maden kaymasının meydana geldiğinden beri sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Özhaseki katıldığı etkinlikleri de sosyal medya hesabından paylaştı.


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