Operasyon geçirdiği için İliç'e gelemediğini söyleyen Bakan Mehmet Özhaseki 'törenlere' katılmış
Erzincan İliç'te yaşanan maden faciasının ardından 9 gün boyunca bölgeye gelmeyen ve "Nedeni sağlık sorunlarım" açıklaması yapan Bakan Özhaseki'nin Adana ve Osmaniye'de kura törenine katıldığı ortaya çıktı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde Çöpler Altın Madeni'nde yaşanan
toprak kayması nedeniyle 9 işçinin toprak altında kaldığı maden bölgesine 9 gün
boyunca gelmeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet
Özhaseki'nin bugüne kadar birçok etkinliğe katıldığı ortaya çıktı.
“ÖZÜR DİLERİM” DEMİŞTİ
Bugün ilk kez İliç'e gelerek açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, sağlık sorunları ve geçirdiği operasyon nedeniyle bölgeye gelemediğini söyleyerek "Özür dilemem gerekirse özür dilerim" demişti.
TÖRENLERE KATILMIŞ
Özhaseki'nin İliç faciasının yaşandığı 13 Şubat'tan 1 gün
sonra 14 Şubat'ta İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu ile kentsel dönüşüm
istişare toplantısına katıldığı ortaya çıktı.
Bunun dışında Özhaseki 19 Şubat Pazartesi günü Osmaniye'de, 20 Şubat Salı günü de Adana'da deprem konutları kura ve teslim törenlerine katıldı.
İliç maden kaymasının meydana geldiğinden beri sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Özhaseki katıldığı etkinlikleri de sosyal medya hesabından paylaştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- DEM Parti'de 'İstanbul' belirsizliği çözüldü
- İBB hesapları İmamoğlu 'aleyhine' paylaşımlara başladı
- TİP'ten 'Kadıköy' kararı
- DEM Parti'de 'İstanbul' bilinmezliği
- Mülakatta dini soru!
- Erdoğan'ın savcıyla diyaloğu gündem oldu
- Savaş'ın o ifadelerine Gökhan Zan'dan yanıt
- Adli kontrol tedbirleri kaldırıldı
- Özel’in memleketinde CHP’li adayın başvurusuna ret
- Yüksek Mahkeme’de başkanlık yarışı başladı