Son Dakika... Özgür Özel'den 'İliç'teki maden faciası' tepkisi: 'Bu şirket vergi affından yararlandı!'

Yayınlanma: 20.02.2024 - 14:02

Güncelleme: 20.02.2024 - 14:35

CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"AKP'nin MHP'nin değerli seçmenleri yıllardır hain dedikleri, o çevre mühendisleri ve akademisyenler CHP'liler hep tehlikeye dikkat çekti. Buradan 3 yıl önce orada siyanür sızıntısı oldu. Göstermelik 3 ay durdurdular. İncediler, suçlu buldular ve 16 milyon lira ceza kestiler. Duyunca büyük para diye düşünüyorsun; sadece aylar sonra Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bu şirket vergi affından yararlandı.

Nasıl bir felaketin daha kenarından geçtiğimizin de hepimizin bilincinde olması lazım. Bu mesele aslında herhangi bir demokraside turnusol kağıdı gibidir ve bu yaşandığında iktidarın özrü, özeleştirisi onu kurtarmaz. Başka ülkede bakan, başbakan istifa eder.

BAHÇELİ'YE YANIT

Bütün vatandaşlarımız duymalıdır ki; Recep Tayyip Erdoğan'ın haberi olmadan 2 milyon bile el değiştiremez. Bu madenler önce izin almış, ÇED raporu düzenlenmiş, 4-5 kat büyümek için başvurduğunda ÇED raporu hazırlanmış, Bakan Murat Kurum'a bu sorumluluğunu hatırlatıyoruz. Murat Kurum üzerine alınmıyor.

Bahçeli gelmiş, 'oradaki hata verilen raporu düzenleyenlerde, Murat Kurum'un konuyla alakası yoktur' diyor.

5 kat büyümesine izin veren bu rapor altında Devlet Bey'in dediği gibi ÇED Genel Müdürü'nün imzası var. 'Bakan adına' genel müdür imza atıyor. Ey Devlet Bey! Siz devlet işleyişini bilen biri olarak Bakan'ın benim adıma, yani benim adıma imza at dediği Genel Müdür'ün imzasında sorumlu olmadığını söylüyorsun. Oysa belge Kurum adına atıldığını söylüyor. Ben vatandaşlarımıza söylüyorum. Eğer bakan adına atılan imzayla yaşandıysa ben bunu sizlerin vicdanınıza havale ediyorum.

35 yaşında milletvekili olan Sayın Baykal'ı andık. Ecevit hükümetinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ydı. Madenlerin talan edilmesi, yandaşlara peşkeş çekilmesine Baykal dur diyecek ve bütün madenleri kamulaştıracaktı.

'Anayasa hala madenler devletindir' der. Cunta sonrası, Türkiye'de çıkarılacak her maden için için yüzde 10 devlet hakkını AKP'ye yüzde 2'ye indirildi.

Altın fiyatına göre, devlet hakkı yüzde 1 de 12 de olabiliyor. Bu hesaba göre eğer altının fiyatı düşüyorsa Türkiye'de devlet hakkı da düşüyor. Çıkaran şirket, 98 lirasıyla para kazanırken, altın fiyatları düşüşteyse benim yüzde 2'den sana fazlasını vereyim diyerek payımızı düşürüyorlar.

Halkın çıkarları yerine ayrıcalıklı grupların çıkarlarını üstün tutanların, birilerine rant yaratanların nasıl ekonomimizin canına okuduklarını hem de 9 canımızı nasıl felakete sürüklediklerini gördük. Bu sorunları herhangi bir muhalefet partisi çözemez. 1978'nin morali ve gücüyle Ecevit'in cesareti ve Baykal'ın kararlılığıyla CHP çözer.

31 Mart akşamının bambaşka bir önemi var. Yoksullar, garibanlar, emekliler ve emekçiler için; bu iktidar beklediği desteği görecek olursa, beklemediği desteği alamazsa, bu gidişata kırmızı ışık yakılmazsa 1 Nisan sonrası felakettir. İlk mesajı 31 Mart'ta verirse ayağını denk alacak. 4 yıl boyunca seçim olmaması, zenginin kayrılması, en düşük maaşa mahkum edilmenize son çareniz, son yetkiniz. Gücünüzü gösterin.

OECD, 2015'teki ev kiralarını 100 birim kabul ederken, 2023 ev fiyatlarını karşılaştırmış. En tepesinin bir altında Macaristan var. 2015'ten 2023'e konut kiraları en çok artan ülke olmuş. Macaristan'ın bir üstünde Türkiye var. 2015'ten 2023'e yüzde 530 artmış. Ancak gerçek hayatta bu 15-18 kata kadar artıyor. Bunu bizim söylememiz, sizin yaşamanız ayrı ama OECD'nin açıklaması ayrı. Köprü geçişleriyle ilgili bir şey çıktı. Yollar, köprüler, otoyollar yaptık diye övünüyorlar. Maliyeti yokmuş gibi. Geçiş garantisi verilmiş bu köprü ve yolların bize maliyeti Ocak 2024'te 36 milyon TL oldu."

AKŞENER'E YANIT

Biz iktidar olursak ezanı sustururlar dedikleri CHP o ezanı okuyan müezzinin hakkını savunmaya bayrağı indirecekler dedikleri CHP günü gelince o bayrak için can vermeye her zaman hazırdır. Dışarıda bir basın emekçisi arkadaşımız var bekliyor. Akşener'in açıklamalarına ne diyeceksiniz? Ona karşı vereceğim cevap iki kelime canı sağ olsun.

Şevki Yılmaz ile normal şekilde konuşulmaz. Bir foseptik kamyonu bulup ait olduğu yere taşıyacaksınız.

HATAY AÇIKLAMASI

Son 22 yılda deprem vergilerini doğru yere harcamamış hükumetin sorumluluğunun bir yere yüklenmesi doğru değildi ama biz mesajımızı aldık. Dün gece saat 3'e gelirken biz üzerime düşen bütün eleştiriyi yaparak, Lütfü Savaş'ı ilk kullandığı bazı ifadelerden kendisinin de üzüldüğünü not ederek; ama bir yandan Hatay'ı ele geçirip demokrasisini ele geçirmek isteyen Hatay'ı alıp Hatay'ı Hatay olmaktan çıkarıp anketlerdeki seyre baktığımızda yolumuza Savaşla devam etmeye karar verdik. Hepimize hayırlı olsun.

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