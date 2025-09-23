Cumhuriyet Gazetesi Logo
Operasyon haberi Melih Gökçek'e önceden bildirildi mi? Gece yarısı duyurdu!

23.09.2025 09:29:00
Haber Merkezi
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni hedef alan ve "kamu zararı" iddiasıyla yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Operasyondan saatler önce ise eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Hazır Mısın Ankara? Hazır mısın Türkiye?" ifadeleriyle paylaşım yaptı.

Türkiye güne Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla uyandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik yapılan harcamaların 'kamu zararına neden olduğu' iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarıyla, aralarında belediye görevlilerin de olduğu 13 kişiyi gözaltına alındı.

Operasyona ilişkin haberler ajanslara sabah saatlerinde düştü. Ancak saatler öncesinde AKP'den bir isim, hayli dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımıyla operasyonun sinyalini verdi. 

O isim, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 1994'ten 2017'ye kadar yaptığı başkanlık görevinden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle alınan Melih Gökçek'ti.

Hakkında birçok yolsuzluk iddiası bulunan Gökçek, gece saatlerinde sosyal medya hesabından "Hazır mısın Ankara? Hazır mısın Türkiye? Ankara'da milyarlık vurgun patlıyor..." ifadeleri yazılı bir paylaşımda bulundu. 

Gökçek, operasyondan saatlerce yaptığı bu paylaşımın gündem olması üzerine bir açıklama yaptı. Paylaşımının operasyonla ilgisi olmadığını savunan Gökçek, bir başka operasyona işaret ederek "O vurgun milyarlık vurgun, duyduğunuzda dudaklarınız uçuklayacak. Skandalın patlamasına az kaldı" dedi. 

MANSUR YAVAŞ: AİLECE ANKARA'YA ÇÖKMÜŞLER

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tandoğan'da CHP'nin 14 Eylül'de düzenlediği mitingde konuşurken Melih Gökçek'e ilişkin olarak, "Ankara'da eski döneme ait birçok yolsuzluk dosyası verdik. Bazı yargılanan bürokratlar da var. Bugüne kadar hiçbirisi tutuklanmadı. Hakkında iki tane kitap yazılacak dolusu yolsuzluk yazılan bir belediye başkanı hakkında hiçbir işlem yapılmadı.Bakın; basit bir örnek vereceğim. Ailece Ankara'ya çökmüşler. Eşinin vakfına onlarca otopark gayrimenkul gelir getirsin diye verilmiş uzun süreliğine. Oğlunun birine televizyon, birisine futbol takımı verilmiş" ifadelerini kullanmıştı. 

 

