Operasyonla yakalanmıştı: Yunanistan adına casusluk yaptığı iddiasıyla 12 yıl 6 ay hapis
Gaziantep'te Yunanistan'a casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık Muhammed Amar Ampara, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) adına Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Yunan vatandaşı Muhammed Amar Ampara haziran ayında yapılan operasyonun ardından tutuklanmıştı.
"Siyasal ve askeri casusluk" suçlamasında yargılanan Muhammad Amar Ampara'yla ilgili 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Ampara ile avukatı katıldı. Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek hiç kimse ile bir şey paylaşmadığını öne sürdü.
Duruşma savcısı, sanığın Yunanistan Ulusal İstihbarat Servisine (EYP) sınır güvenliğiyle ilgili bilgi aktardığını, cep telefonunda yapılan incelemede benzer konularda mesajlaşmaların tespit edildiğini belirterek cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, "siyasal ve askeri casusluk" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdiği Ampara'nın tutukluluğunun devamına hükmetti.
Gaziantep MİT Bölge Başkanlığınca, 25 Haziran'da düzenlenen operasyonda, EYP adına Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Yunanistan vatandaşı Muhammed Amar Ampara yakalanmış, zanlı tutuklanmıştı.
Video Haberler
- Pandemi süreci, meme kanseri vakalarını artırdı
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Mahir Ünal, AKP'deki görevinden istifa etti
- Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt
- Evini sattırıp 1 milyon dolarını aldılar
- AKP'li Zengin'in sözleri yeniden gündemde
- Tüm Türkiye dikkat! Sakin paniklemeyin
- Cumhuriyetle kavga edilmez
- Siyasete yakışmayan üslup!
- 'Yer yerinden oynar...'
- İstifa sırası Deniz Baykal'da mı?
- AKP'den Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt