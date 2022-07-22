Taksim'de otel çevresinde keşif yapmışlar; İşte 'casusların' ilk görüntüleri

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Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına suikast hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen İran uyruklu 3 şüpheli dün tutuklandı.

DHA
22 Temmuz 2022 Cuma, 13:54

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına yönelik eylem tehdidine ilişkin "Askeri veya siyasal casusluk" soruşturması devam ediyor.

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