Taksim'de otel çevresinde keşif yapmışlar; İşte 'casusların' ilk görüntüleri

22 Temmuz 2022 Cuma, 13:54

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına yönelik eylem tehdidine ilişkin "Askeri veya siyasal casusluk" soruşturması devam ediyor.

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