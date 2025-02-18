Özgür Özel'den kürsüde dikkat çeken mesaj: 'Bir sonraki Cumhurbaşkanı'na darbe!'

Yayınlanma: 18.02.2025 - 13:46

Güncelleme: 18.02.2025 - 14:59

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özel'in açıklamalarının satır başları şöyle:

"AÇLIK, YOKSULLUK KONUŞULMASIN İSTİYOR"

"İstiyor ki yaptığı haksızlıkları, hukuksuzlukları konuşalım yoksulluğu konuşmayalım. Yenidoğanı konuşmayalım, öğrencinin açlığı, yoksulluğu konuşulmasın istiyor. Ramazan geliyor. Tokların açların halinden anlaması için üzerlerine farz olmuş ibadet geliyor. Tokların açların halinden anlamadığını gayet iyi biliyorlar. Ramazan kolisi geçen yıl 950 liraydı, bu yıl bin 610 lira.

Emeklileri hiçbir zaman enflasyona ezdirmedim diyenleri milletimizin vicdanına havale ediyorum.

"ASGARİ ÜCRET TAM ALTIN ALAMAZ HALE GELDİ"

Asgari ücret ilk kez 1951'de belirlenmiş ve üzerinden 74 sene geçmiş. İlk kez bu sene bir tam altın alamaz hale gelmiş. Bugün Cumhuriyet altını 23 bin 470 lira, asgari ücret bunun altında! 74 yıldır ilk kez asgari ücreti bir altın alamaz hale getiren Erdoğan'ı Ayşe teyzemle Mehmet amcama şikayet ediyorum!

GÖZALTILAR, KAYYUMLAR, OPERASYONLAR...

Kötü haberle uyanmak muhalefetin ana gündemi haline geldi. Toplumsal muhalefetin parçaları olan pek çok yapının, yaratılmaya çalışılan bir algıyla, bir konferansa davetlilermiş gitmişler, bugün onların her birinin kapısına polis dayandı ve yeni bir operasyon başladı. Kayyumlar halkın iradesini bir kez daha yok sayıyor. 11 ayda iki tanesi CHP belediyesi olan 11 belediyeye kayyum atandı. Taban tabana zıt siyasetler yapan partiler de olsa, bu iktidarın karşısında tüm partilere düşen 'kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz'...

Ormanı yakıyorlar, hepimizi yakıyorlar. Hep birlikte sahip çıkmak zorundayız.

O HÜDAPAR domuz bağcıların partisidir. O HÜDAPAR, kadına karşı şiddetin simgelendiği, vücut bulduğu partidir, o parti 'bekar kadınları sahiplendirmek lazım' diyen partidir. O HÜDAPAR, bayrağa, devlete, Atatürk'e karşıdır, demokrasiden yararlanıp demokrasiyi ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. O HÜDAPAR'a sözüm yok ama Erdoğan'a sözüm var, 'Kimler kimlerle beraber Tayyip Bey, kimler kimlerle beraber...'

SİNAN ATEŞ DAVASI

Ankara'nın orta yerinde bir cenaze duruyor. Sinan Ateş'in annesi geldi, kapı kapı geziyorum evladım dedi. Evladım bana söyledi, kalemimi kırdılar dedi.

Türkiye bir sivil darbe dinamiğinin işlediği bir sürecin içindedir. Yaşanan ve yaşatılan süreç bir sivil darbe girişimidir. Darbeyi askerler yaparsa askeri darbedir, siviller yaparsa sivil darbedir. Darbe ülkeyi yönetenlere karşı yapılır. Bütün dünya muhalefetin gözünün içine bakar. Benzer süreçlerde kapalı olan Meclis'in açılması çağrısını yapmış, vekilleri Meclis'te toplamış bir partiyiz. "CHP, milletimiz kendisine yeni bir görev verene kadar ana muhalefet partisidir. Bu darbeye meydan okuyoruz." diyen kişi benim. Bir CHP'li de bunun dışında bir tutum ve tavır içinde olmamıştır.

Bu girdiği yol benim iktidardan gitmemin yoludur. Çünkü bu birliktelik 31 Mart’ta Türkiye İttifakı’yla sosyal demokratların, muhafazakâr demokratların, milliyetçi demokratların, Kürt demokratların, Türkiye’nin bütün demokratlarının ayağa kalkmasıyla tüm siyasi yaşamımızda partimizin ilk yenilgisini bize tattırdı diyen, beni dört kez yenen birisi ön seçime girecek, karşıma aday o gelirse gelip beni beşinci kez yenecek diyen birinin ve Cumhuriyet Halk Partisi’nde herkes gerektiği yerde görev üstlenmeye, gerektiği yerde fedakârlık yapmaya ama bu baskı, zulüm iktidarını değiştirmeye ant içtiler, karşılarında duramam deyip bir darbeye kalkışıyor. Bu darbe bugün yapılırsa bu iktidara karşısında ben dururum. Ben 15 Temmuz’da nasıl durduysam bir darbeye bugün milletin seçtiğine sahip çıkarım ama Sayın Erdoğan, geçen sefer, geçen sefer, 5 ay önce darbeyi haber verenler, Ankara’da hususiler bir villada toplandı diyenler, yavaş yavaş darbe geliyor, tavuk tarda sayılır diyenler sana anlatsın, o günler ve bugünler birbirine nasıl benziyor ve bugün sistematik bir şekilde yönettiğiniz, dahil olduğunuz bir darbe ittifakını görmüyor değiliz. O darbe ittifakı bugünkü cumhurbaşkanına değil, bir sonraki cumhurbaşkanına darbe yapmaya çalışmaktadır.

"BİZ BU DARBEYE TESLİM OLMAYIZ"

Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanına darbe yoluyla ekarte etmeye çalışanlara karşı dimdik ayaktayız. Biz bu darbeye teslim olmayız.

Ön seçim yapmayalım diye partimizin yönetimine göz dikenlere teslim olmayız. Varsa, varsa onların içeriden işbirlikçileri, Tayyip Erdoğan'ın çukuru sizin de yerinizdir. Biz biriz ve beraberiz. Bu partiyi böldürtmeyiz. Muhalefeti böldürtmeyiz. Hep beraber yürüyoruz, iktidara olacağız. Darbeye karşı ayağa kalkan örgütümün alnından öpüyorum. Hiçbir darbeden medet ummadık. Hiçbir darbeye de teslim olmadık. Olmayacağız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Gururla selamlıyorum. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz.