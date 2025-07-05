Operasyonların sinyalini geçen hafta vermiş: Erdoğan'ın CHP'li belediyeleri hedef alan sözleri yeniden gündemde

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alındı.

PİYASALAR KAPALIYKEN…

Operasyonların, piyasaların kapalı olduğu hafta sonunda gerçekleştirilmesi dikkat çekti.

Tutdere ve Karalar'a yönelik operasyonu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ve suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş'a yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştiği öğrenildi.

BÜYÜKÇEKMECE BAŞKANVEKİLİ DE GÖZALTINDA

Operasyonlarda, Tutdere ve Karalar'ın da aralarında olduğu toplam 10 isim gözaltına alındı.

MUHİTTİN BÖCEK DE GÖZALTINDA

Öte yandan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "rüşvet" soruşturmasında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu da gözaltına alındı.

Böcek’in oğlu Gökhan Böcek, yurtdışında olduğu için gözaltına alınamadı.

ERDOĞAN “SİNYALİ” GEÇEN HAFTA VERMİŞ

CHP’li belediyelere yeni operasyonlar sonrası, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen haftaki sözleri yeniden gündem oldu.

Erdoğan, geçen hafta CHP’li belediyeleri hedef aldığı açıklamasında, “Sadece İstanbul değil, başka illerde de ne yazık ki durum felaket” demişti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Erdoğan, CHP'li belediyeleri hedef alarak, "Yönettikleri belediyeler, hepsi iflas bayrağını çekmiş durumda. Yolsuzluk, usulsüzlük, haraç ve rüşvet almış başını gidiyor" demişti.

Erdoğan, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ortaya koyduğu deliller, belgeler hepsi ortada. Sadece İstanbul değil, başka iller de ne yazık ki durum felaket" ifadelerini kullanmıştı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Yönettikleri belediyeler, hepsi iflas bayrağını çekmiş durumda. Durumlar hiç iyi değil. Yolsuzluk, usulsüzlük, haraç ve rüşvet almış başını gidiyor. İşte son zamanlarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ortaya koyduğu deliller, belgeler hepsi ortada. Sadece İstanbul değil, başka iller de ne yazık ki durum felaket.”