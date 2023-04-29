ORC Araştırma Müdürü'nden yeni seçim analizi: '2 adayın oyu azalıyor' dedi, nedenleri sıraladı!

Yayınlanma: 29.04.2023 - 10:26

Güncelleme: 29.04.2023 - 10:36

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki'den, seçimlere 15 gün kala cumhurbaşkanı adaylarının oylarına ilişkin dikkat çeken bir yorum geldi.

Pösteki, bayramdan sonra Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan oylarını artırmış görünürken, Memleket Partisi'nin adayı Muharrem İnce ile Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın oy kaybettiğini belirtti.

"İLK TURDA BİTME İHTİMALİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Pösteki, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Ramazan Bayramı’nda geniş ailelerin buluşması, 3. Yol olarak ortaya çıkan Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oylarında azalış meydana getirmiş gibi görünüyor. Bayramdan önce yaptığımız çalışmalara göre bu iki ismin oylarında ciddi düşüşler gözlemliyoruz.

Geniş aile toplantılarında bu iki isme verilecek oyların boşa gideceği, seçimin ikinci tura kalmaması gerektiği konusunda ciddi mahalle baskısı oluşmuş olmalı.

Öyle ki bayramdan sonra, hem Kemal Kılıçdaroğlu hem Erdoğan oylarını artırmış görünürken, hem İnce hem de Oğan oy kaybetmiş.

İnce ve Oğan iki taraftan da oy almalarına rağmen, %50 sınırına yakın olan taraf Kılıçdaroğlu olduğu için asıl zararı muhalefete vermekteler. Bu sebeple ‘bayram ikna konuşmaları’ Kılıçdaroğlu'na yaramış gibi görünüyor. Her geçen gün seçimin ilk turda bitme ihtimali artıyor.

Seçimin ilk turda bitmesini kolaylaştıran bir başka konu da Meral Akşener'in sahada Kılıçdaroğlu'na tam destekle oy istemesi oldu. ‘3. Yol’ olarak ortaya çıkan iki adayın da asıl hedef kitlesi ‘Kılıçdaroğlu'nun adaylığından memnun olmayan’ İyi Parti seçmenleriydi.

Akşener'in, partisinden uzaklaşan bu kitleyi ikna etmeye başladığını görüyoruz. Zira İyi Parti yeniden 6 Mart öncesindeki oranlarına çok yaklaştı.”